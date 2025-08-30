Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 26ª sessão, 23ª ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 26ª sessão, 23ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Lucas Amauri Farias (UNIÃO), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 040/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a fabricação de uniformes para alunos da rede pública municipal, utilizando os maquinários que tem disponíveis no seu acervo, contratando um profissional para supervisionar a fabricação e passar conhecimento para os demais envolvidos no processo.

- Proposição n° 041/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a poda das árvores, a limpeza de galhos e estude a viabilidade de plantar flores em frente ao bairro Faxinal ao lado da ERS-317, assim como foi feito na Avenida Presidente Vargas.- Projeto de Lei nº 060/2025, do Executivo. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coronel Bicaco para o período de 2026 a 2029, e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 064/2025, do Executivo. Cria Gratificação de Dedicação Integral para Cargo Efetivo de Fisioterapeuta.

Secretaria da Câmara Municipal, 26 de agosto de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

