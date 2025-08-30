Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 26ª sessão, 23ª ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Câmara de Vereadores
30/08/2025 às 19h35
Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 26ª sessão, 23ª ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 26ª sessão, 23ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Lucas Amauri Farias (UNIÃO), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 040/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a fabricação de uniformes para alunos da rede pública municipal, utilizando os maquinários que tem disponíveis no seu acervo, contratando um profissional para supervisionar a fabricação e passar conhecimento para os demais envolvidos no processo.

- Proposição n° 041/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a poda das árvores, a limpeza de galhos e estude a viabilidade de plantar flores em frente ao bairro Faxinal ao lado da ERS-317, assim como foi feito na Avenida Presidente Vargas.- Projeto de Lei nº 060/2025, do Executivo. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coronel Bicaco para o período de 2026 a 2029, e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 064/2025, do Executivo. Cria Gratificação de Dedicação Integral para Cargo Efetivo de Fisioterapeuta.

 

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 26 de agosto de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jalmo Fornari Há 1 dia

Menos Téte!

Um expressão que caiu no gosto da comunidade

 (Foto: Reprodução)
Educação Inclusiva Há 2 dias

Escola Recanto da Alegria é credenciada para novas etapas de ensino em Tenente Portela

Deliberação do Estado autoriza funcionamento dos cursos e aprova Regimento Escolar da instituição.
Jalmo Fornari Há 4 dias

“Chá” fui “chinelão” como vocês!!!

Histórias de nossos políticos de outrora

 (Foto: Renan Mattos / Agencia RBS)
Caso Boate Kiss Há 4 dias

Familiares de vítimas da Kiss pedem que júri não seja anulado

Justiça julga os recursos das defesas nesta terça-feira

 Vereador Marcelo Jurandi lamentou que a gestão passada investiu pouco na realização de campeonatos (Foto: Diones Roberto Becker)
Pedido verbal Há 6 dias

Edil de Coronel Bicaco pede mais incentivos ao esporte

Progressista também solicitou apoio às atletas de futebol feminino

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
19° Sensação
1.7 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Últimas notícias
Atletismo Há 48 minutos

Ouro Inédito! Érica Debus Brilha no Campeonato Estadual de Atletismo
Futebol Há 2 horas

Gurias do Yucumã perdem e se despedem do Gauchão Feminino Sub-15
Clima Há 2 horas

Previsão é de calor e chuva no Rio Grande do Sul para a próxima semana
Ordem do dia Há 2 horas

Coronel Bicaco: Poder Legislativo aprova o PPA 2026-2029
Meio ambiente Há 2 horas

Edil elogia campanha de coleta de lixo eletroeletrônico em Coronel Bicaco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,592,36 +0,86%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias