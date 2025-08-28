Escola Recanto da Alegria é credenciada para novas etapas de ensino em Tenente Portela

Foi publicada no Diário Oficial do Estado a Deliberação nº 685/2025, que credencia a Escola de Educação Especial Recanto da Alegria, em Tenente Portela, para a oferta da Educação Infantil (faixa etária de 4 e 5 anos), do Ensino Fundamental – anos finais e também do Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O documento ainda autoriza o funcionamento desses cursos, aprova o Regimento Escolar e determina providências para a instituição.

A informação foi confirmada pelo deputado estadual Eduardo Loureiro, que destacou o avanço para a comunidade portelense, especialmente na área da inclusão e ampliação do acesso à educação especial.

O parlamentar também confirmou a liberação de recursos para a cultura, a importância do programa TEAcolhe e os investimentos voltados à educação infantil, com destaque para o trabalho da APAE de Tenente Portela.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.