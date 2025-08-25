Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CAS debate criação de exame nacional para médicos nesta quarta

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para instruir o projeto que cria o Exame Nacional d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/08/2025 às 15h39
CAS debate criação de exame nacional para médicos nesta quarta
A audiência foi requerida pela senadora Teresa Leitão - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para instruir o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. O PL 2.294/2024 , de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), altera a Lei 3.268, de 1957 , que dispõe sobre os conselhos de medicina, para tornar obrigatória a aprovação no exame como requisito para o registro profissional de médicos.

O exame deverá avaliar competências profissionais e éticas, conhecimentos teóricos e habilidades clínicas dos formados em medicina, com aplicação nacional pelo menos duas vezes ao ano. A proposta prevê dispensa para médicos já inscritos nos conselhos e para estudantes que tenham ingressado nos cursos antes da entrada em vigor da lei. O texto também estabelece que os resultados individuais não serão divulgados publicamente, sendo encaminhados aos Ministérios da Educação e da Saúde.

A matéria já foi aprovada pela Comissão de Educação (CE), sob relatoria do senador Marcos Rogério (PL-RO), com a inclusão de emenda que equipara o exame de proficiência à aprovação noExame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), exame realizado anualmente para validar diplomas médicos expedidos por universidades de fora do Brasil. Na CAS, o relator é o senador Dr. Hiran (PP-RR), que apresentou parecer favorável ao projeto, com ajustes de redação. Ele argumenta que a medida busca garantir um padrão mínimo de conhecimento para o exercício da profissão e reforçar a segurança do paciente.

A audiência foi requerida ( REQ 18/2025 - CAS ) pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). Se aprovada na CAS, em decisão terminativa, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de votação em Plenário.

Foram convidados para o debate:

  • Representante do Conselho Federal de Medicina (CFM),
  • Representante da Academia Nacional de Medicina (ANM),
  • Representante da Associação Médica Brasileira (AMB),
  • Representante da Associação Nacional de Médicos Residentes (ANMR),
  • Representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (Denem),
  • Representante do Ministério da Educação, e
  • Representante do Ministério da Saúde.
O senador Dr. Hiran é relator do projeto na CAS - Foto: Pedro França/Agência Senado
O senador Dr. Hiran é relator do projeto na CAS - Foto: Pedro França/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado Federal Há 29 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada

A visita do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ao Senado, marcada para a tarde desta segunda-feira (25), foi cancelada. Tinubu está em viagem ofic...

 Projeto aumenta penas para roubo com arma e formação de milícia, entre outros - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ
Senado Federal Há 1 hora

Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos

O Plenário do Senado pode votar na quarta-feira (27) o projeto que endurece penas para quem comete crimes com violência ( PL 4.809/2024 ). O texto ...

 A senadora Augusta Brito é a relatora do projeto, que está em análise na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CDH: projeto dá à mulher agredida prioridade em atendimento psicológico no SUS

São dezesseis os itens pautados para votação na Comissão de Direitos Humanos (CDH) nesta quarta-feira (27), a partir das 11h. O primeiro deles é o ...

 O senador Otto Alencar é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

CCJ vota na quarta projetos relacionados a pedofilia e violência contra a mulher

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado se reúne nesta quarta-feira (27), a partir das 9h, para votar uma pauta com sete pr...

 Emendas de comissões à LDO devem ser encaminhadas até o fim do dia na terça-feira (26) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Oito comissões definem nesta semana emendas à LDO de 2026

Oito comissões permanentes do Senado concluem nesta terça-feira (26) a definição das emendas que devem ser apresentadas ao projeto da Lei de Diretr...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 18 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 18 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada
Economia Há 34 minutos

OSCs: regularidade fiscal garante acesso a recursos públicos
Tecnologia Há 48 minutos

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,16%
Euro
R$ 6,29 -1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 631,775,03 -5,85%
Ibovespa
138,192,27 pts 0.16%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias