Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCJ vota na quarta projetos relacionados a pedofilia e violência contra a mulher

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado se reúne nesta quarta-feira (27), a partir das 9h, para votar uma pauta com sete pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/08/2025 às 14h06
CCJ vota na quarta projetos relacionados a pedofilia e violência contra a mulher
O senador Otto Alencar é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado se reúne nesta quarta-feira (27), a partir das 9h, para votar uma pauta com sete projetos de lei . Um deles proíbe a fiança em casos de pedofilia, outro tipifica o crime de violência eletrônica contra a mulher e também há uma proposta sobre crimes violentos.

Os outros projetos tratam de incentivo ao aleitamento materno, criação de cargos na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, alterações no Código de Trânsito e uso de créditos tributários em contratos de obras e serviços de engenharia.

O presidente da CCJ é o senador Otto Alencar (PSD-BA).

Veja a seguir uma breve descrição dessas propostas.

Pedofilia

O PL 5.490/2023 , apresentado pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), prevê alteração no Código de Processo Penal para impedir a concessão de fiança a acusados de crimes ligados à pedofilia.

O relator da matéria, senador Marcio Bittar (União-AC), defendeu a aprovação do texto com uma emenda de redação. Esse projeto será analisado na CCJ em caráter terminativo — ou seja, se o texto for aprovado na CCJ, não precisará passar pelo Plenário do Senado (a não ser que seja apresentado recurso para isso) e poderá ser encaminhado diretamente à Câmara dos Deputados.

Violência eletrônica

A senadora Leila Barros (PDT-DF) é autora do PL 116/2020 , que acrescenta a chamada violência eletrônica à lista de agressões citadas na Lei Maria da Penha .

O projeto considera formas de violência as práticas virtuais que causam constrangimento, ameaça ou exposição da mulher. Essa matéria também irá a votação na CCJ em caráter terminativo .

O relator dessa proposta é o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que apresentou voto favorável à iniciativa.

Crimes violentos

O PL 4.809/2024 , elaborado pela Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado, estabelece regras mais rígidas para a persecução penal. O objetivo, segundo os defensores dessa medida, é ampliar a resposta do Estado a crimes cometidos com violência.

O texto promove alterações no Código Penal , no Código de Processo Penal , no Estatuto do Desarmamento , na Lei de Crimes Hediondos , na Lei de Drogas e na Lei de Licitações .

A matéria conta com relatório favorável do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que inclui sete emendas ao texto.

Amamentação e aleitamento

Também de autoria da senadora Leila Barros, o PL 1.630/2019 tem o objetivo de facilitar a amamentação e o aleitamento materno, tanto no ambiente escolar quanto no trabalho.

O texto propõe mudanças em diversas normas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) , a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) , o Marco Legal da Primeira Infância e o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da União .

A matéria conta com relatório favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo, com uma emenda.

TRT-MG

O PL 2.875/2025 , já aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê a criação de cargos de juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.

A proposta, que é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho (TST), conta com relatório favorável do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Segundo ele, a medida busca atender à crescente demanda processual da Justiça trabalhista nesse estado.

Motorista alcoolizado

O PL 1.612/2019 torna mais rígida a pena para o motorista que comete novamente a infração de dirigir alcoolizado. De acordo com o projeto,os reincidentes só poderão reaver a Carteira Nacional de Habilitação após avaliação médico-psicológica.

O texto também prevê que, a depender do caso, o condutor poderá ser encaminhado a um programa educativo ou a um tratamento especializado.

O autor da proposta é o senador Styvenson Valentim (PSDB-RN). Veneziano Vital do Rêgo, relator da matéria, recomendou a sua aprovação com uma emenda. A proposta será analisada na CCJ em caráter terminativo .

Créditos tributários

O PL 1.252/2023 , do senador Cleitinho (Republicanos-MG), modifica a Lei de Licitações e a Lei das Parcerias Público-Privadas .

O objetivo, segundo o relator da matéria, senador Marcos Rogério (PL-RO), "é permitir que os entes federados instituam programa de concessão de crédito tributário ou de quitação de multas administrativas em troca da execução ou financiamento de obra ou serviço de engenharia".

Em seu relatório, Marcos Rogério defende a aprovação da matéria com três emendas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado Federal Há 27 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada

A visita do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ao Senado, marcada para a tarde desta segunda-feira (25), foi cancelada. Tinubu está em viagem ofic...

 Projeto aumenta penas para roubo com arma e formação de milícia, entre outros - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ
Senado Federal Há 1 hora

Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos

O Plenário do Senado pode votar na quarta-feira (27) o projeto que endurece penas para quem comete crimes com violência ( PL 4.809/2024 ). O texto ...

 A senadora Augusta Brito é a relatora do projeto, que está em análise na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CDH: projeto dá à mulher agredida prioridade em atendimento psicológico no SUS

São dezesseis os itens pautados para votação na Comissão de Direitos Humanos (CDH) nesta quarta-feira (27), a partir das 11h. O primeiro deles é o ...

 A audiência foi requerida pela senadora Teresa Leitão - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CAS debate criação de exame nacional para médicos nesta quarta

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para instruir o projeto que cria o Exame Nacional d...

 Emendas de comissões à LDO devem ser encaminhadas até o fim do dia na terça-feira (26) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Oito comissões definem nesta semana emendas à LDO de 2026

Oito comissões permanentes do Senado concluem nesta terça-feira (26) a definição das emendas que devem ser apresentadas ao projeto da Lei de Diretr...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 18 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 18 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada
Economia Há 34 minutos

OSCs: regularidade fiscal garante acesso a recursos públicos
Tecnologia Há 48 minutos

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,16%
Euro
R$ 6,29 -1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 631,775,03 -5,85%
Ibovespa
138,192,27 pts 0.16%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias