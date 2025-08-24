Edil de Coronel Bicaco pede mais incentivos ao esporte

Vereador Marcelo Jurandi lamentou que a gestão passada investiu pouco na realização de campeonatos (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Marcelo Jurandi (PP), no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8), elogiou a conquista de recurso financeiro para melhorias no estádio municipal e pediu que o Poder Executivo incentive o esporte em Coronel Bicaco.

— Nossa comunidade precisa do esporte. Já saiu até jogador profissional daqui para fora — enfatizou. Ele lamentou que a gestão passada investiu pouco na realização de campeonatos.

O progressista reforçou a solicitação apresentada por Luiz Flávio Rangel para que o Município forneça transporte gratuito às atletas bicaquenses que integram o elenco das Gurias do Yucumã, com sede em Tenente Portela. — Hoje, o futebol feminino está sendo destaque na região e precisa de mais incentivos — finalizou.

