Vereador destaca visita de deputado federal e recurso para melhorias no estádio municipal de Coronel Bicaco

O deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) visitou Coronel Bicaco e realizou a entrega simbólica de uma emenda no valor de R$ 200 mil durante reunião no gabinete da Prefeitura Municipal.
No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8), o vereador João Marques Brasil (PDT) destacou a visita do parlamentar e as melhorias que ocorrerão no estádio municipal de Coronel Bicaco. — O projeto está em fase de conclusão. Depois será feita a licitação — revelou. Ele acredita que as obras iniciarão no mês de outubro.
— Fica aqui o meu reconhecimento ao deputado Afonso Motta, que já destinou quase R$ 1 milhão para nosso Município — salientou João Marques Brasil, acrescentando que o esporte é uma de suas bandeiras políticas.
