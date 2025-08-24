Domingo, 24 de Agosto de 2025
Vereador destaca visita de deputado federal e recurso para melhorias no estádio municipal de Coronel Bicaco

Manifestação ocorreu no grande expediente da sessão ordinária

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
24/08/2025 às 19h27
Vereador João Marques Brasil destacou que o projeto das melhorias no estádio municipal está em fase de conclusão (Foto: Diones Roberto Becker)

O deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) visitou Coronel Bicaco e realizou a entrega simbólica de uma emenda no valor de R$ 200 mil durante reunião no gabinete da Prefeitura Municipal.

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (18/8), o vereador João Marques Brasil (PDT) destacou a visita do parlamentar e as melhorias que ocorrerão no estádio municipal de Coronel Bicaco. — O projeto está em fase de conclusão. Depois será feita a licitação — revelou. Ele acredita que as obras iniciarão no mês de outubro.

— Fica aqui o meu reconhecimento ao deputado Afonso Motta, que já destinou quase R$ 1 milhão para nosso Município — salientou João Marques Brasil, acrescentando que o esporte é uma de suas bandeiras políticas.

 

Vereador Marcelo Jurandi lamentou que a gestão passada investiu pouco na realização de campeonatos (Foto: Diones Roberto Becker)
