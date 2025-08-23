Vinte milhões de brasileiros dirigem sem CNH

Mapeamento indica ainda que 80% dos entrevistados consideram a carteira de habilitação “cara” ou “muito cara” (Foto: Diones Roberto Becker)

A pesquisa “Perfil do Condutor Brasileiro”, do Instituto Nexus, aponta que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Cerca de 32% ainda não têm CNH devido ao alto custo

O mapeamento indica ainda que 80% dos entrevistados consideram a carteira de habilitação “cara” ou “muito cara” e 66% alegam que o preço cobrado “não condiz com o serviço que é entregue”.

No fim de julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo pretende eliminar a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH. São estudadas formas de reduzir o custo, para que mais pessoas se qualifiquem para obter o documento.

