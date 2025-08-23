Sábado, 23 de Agosto de 2025
Vinte milhões de brasileiros dirigem sem CNH

Cerca de 32% ainda não têm CNH devido ao alto custo

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
23/08/2025 às 20h18
Vinte milhões de brasileiros dirigem sem CNH
Mapeamento indica ainda que 80% dos entrevistados consideram a carteira de habilitação “cara” ou “muito cara” (Foto: Diones Roberto Becker)

A pesquisa “Perfil do Condutor Brasileiro”, do Instituto Nexus, aponta que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Cerca de 32% ainda não têm CNH devido ao alto custo

O mapeamento indica ainda que 80% dos entrevistados consideram a carteira de habilitação “cara” ou “muito cara” e 66% alegam que o preço cobrado “não condiz com o serviço que é entregue”.

No fim de julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo pretende eliminar a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH. São estudadas formas de reduzir o custo, para que mais pessoas se qualifiquem para obter o documento.

 

Volumes previstos devem variar entre 50 e 100 milímetros na maioria dos municípios do Estado (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 1 dia

Previsão do tempo para próxima semana é de chuva e frio no RS

Informações atualizadas constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 34/2025
Síntese Há 1 dia

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 25ª sessão, 22ª ordinária, realizada no dia 18 de agosto de 2025

 (Foto: Assessoria de Comunicação)
Fogo Simbólico Há 2 dias

Tenente Portela recebe Centelha da Pátria em cerimônia cívica na Brigada Militar

Solenidade marca a chegada do Fogo Simbólico e abre os preparativos para a Semana da Pátria 2025.

 (Foto: Rafael Piasecki / Jornal Província)
Tenente Portela Há 2 dias

Audiência Pública discutiu estacionamento privativo em Tenente Portela

Câmara avalia medidas diante do aumento no número de veículos e dificuldade de vagas no centro.

 (Foto: Jalmo fornari / Jornal Província)
Neve na região Há 3 dias

Neve histórica surpreendeu o RS há 60 anos

Fenômeno cobriu cidades por 20 horas e marcou gerações com cenário inesquecível.

