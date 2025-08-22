Previsão do tempo para próxima semana é de chuva e frio no RS

Volumes previstos devem variar entre 50 e 100 milímetros na maioria dos municípios do Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão para a próxima semana é de tempo com chuvas fortes e retorno de frio intenso no Rio Grande do Sul. Nos últimos sete dias ocorreram chuvas expressivas no Estado.

As informações atualizadas constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 34/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sexta-feira (22/8) e sábado (23/8): a propagação de uma frente fria pode provocar chuva em todo o RS, com possibilidade de temporais isolados.

- Domingo (24/8): ainda podem ocorrer pancadas de chuva nos setores Norte e Nordeste, com tempo firme e temperaturas baixas nas demais regiões.

- Segunda (25/8), terça (26/8) e quarta-feira (27/8): o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio deve manter o tempo firme, com acentuada queda das temperaturas e formação de geadas em diversas regiões.

Os volumes previstos devem variar entre 50 e 100 milímetros (mm) na maioria dos municípios do Estado e podem alcançar 150mm em algumas localidades da metade Sul. Nas Missões, Planalto, Região Metropolitana e na Fronteira Oeste são esperados totais entre 30 e 50mm.

