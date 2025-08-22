Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 25ª sessão, 22ª ordinária, realizada no dia 18 de agosto de 2025

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 25ª sessão, 22ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Lucas Amauri Farias (UNIÃO), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 039/2025, do vereador Paulo Leandro Diniz. Que o Poder Executivo providencie a implantação de um programa de incentivo que ofereça um 14º salário para servidores escolares que alcançarem metas de desempenho, incluindo a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a redução da evasão escolar. Além disso, o programa também inclui bonificações para a equipe gestora com base nos índices determinados pelo Município.

- Pedido de Providência nº 003/2025. Marcelo dos Santos Jurandi, vereador integrante deste Poder Legislativo, vem requerer que seja instalado uma rampa de acesso com corrimão na entrada do cemitério da localidade do Campo Santo e que seja instalado uma entrada de água na parte dos fundos do cemitério para facilitar a limpeza do mesmo.

- Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel: cria o Programa Municipal de Ampliação e Disseminação da Cultura Tradicionalista Gaúcha no âmbito de Coronel Bicaco.

Continuam na Casa para tramitação:

- Projeto de Lei nº 060/2025, do Executivo: dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coronel Bicaco/RS para o período de 2026 a 2029, e dá outras providências. (Somente discussão).

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 19 de agosto de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.