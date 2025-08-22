Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Advogados do Senado lançam livros sobre direito parlamentar e aluguel

Os livros Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro e O Direito à Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguel, ambos de autoria de advogados do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/08/2025 às 16h56
Advogados do Senado lançam livros sobre direito parlamentar e aluguel
Roberta Simões Nascimento e Mateus Fernandes Vilela Lima - Foto: Gilmar Ferreira e Rodrigo Viana/Senado Federa

Os livros Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro e O Direito à Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguel, ambos de autoria de advogados do Senado, serão lançados na quinta (28), em cerimônia que se inicia às 16h no Auditório Antônio Carlos Magalhães - Interlegis.

Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro foi escrito pela advogada do Senado Roberta Simões Nascimento, em coautoria com Renan Guedes Sobreira e Erick Kiyoshi Nakamura. Já O Direito a Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguelfoi escrito pelo advogado do Senado Mateus Fernandes Vilela Lima.

Dicionário

O livro Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro traz explicações sobre as palavras e expressões mais utilizadas no Poder Legislativo.

— A maioria desses termos está espalhada entre o direito constitucional, o direito financeiro, a ciência política, a sociologia, e nem sempre se consegue ter uma ideia sistemática, global, desses temas — disse Roberta Simões Nascimento ao explicar o caráter didático da obra.

Ela atua como advogada do Senado há 16 anos, é professora na na Universidade de Brasília (UnB), no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Aluguel

O Direito à Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguel, livro do advogado do Senado Mateus Fernandes Vilela Lima, analisa como o aluguel pode ser utilizado juridicamente pelo Estado para garantir a moradia adequada nas cidades brasileiras (ou seja, como pode pode ser utilizado como política pública).

— Percebi que havia uma lacuna enorme nesse debate e que seria importante pensar a locação como instrumento jurídico capaz de efetivar o direito à moradia, e não só como um contrato de direito civil — explica ele.

Mateus, que tem doutorado em direito, ressalta que a experiência como servidor do Senado foi fundamental para a produção do livro. Ele diz que, ao trabalhar com processos legislativos e análise de políticas públicas, foi possível observar limites e potencialidades da atuação estatal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Audiência foi proposta pelo senador Romário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Comissão de Esporte debate os 10 anos da Lei Profut nesta quarta

A Comissão de Esporte (CEsp) reúne-se na quarta-feira (27), às 10h30, para votar a realização de audiência pública com o objetivo de comemorar os 1...

 Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher - Foto: Arquivo Nacional
Senado Federal Há 3 horas

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta

A Comissão de Esporte (Cesp) realiza nesta quarta-feira (27), às 10h30, uma audiência pública em homenagem à ex-atleta olímpica Aída dos Santos Men...

 A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira

A Subcomissão Temporária de Prevenção e Tratamento do Câncer será instalada na quarta-feira (27), quando devem ser definidos o presidente e o vice...

 Produtores terão anistia de dívidas contraídas em programa de 1995 - Foto: Seagri-BA
Senado Federal Há 3 horas

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve votar o Novo Programa de Reestruturação da Região Cacaueira da Bahia (Renova Cacau) em reunião na...

 Magno Malta é autor do requerimento para a audiência - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CSP pode ouvir integrantes de força-tarefa sobre ações do 8 de janeiro

Em reunião nesta terça-feira (26), às 11h, a Comissão de Segurança Pública (CSP) deve apreciar requerimento que convida servidores vinculados ao Tr...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 29°
27° Sensação
4.19 km/h Vento
50% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Economia Há 7 minutos

BNDES priorizará exportadores com perdas de mais de 5% do faturamento
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova projeto que tipifica como crime causar sofrimento a pessoa em razão de sua deficiência
Justiça Há 22 minutos

Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação para reforma agrária à existência de infraestrutura mínima

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,196,54 +3,78%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias