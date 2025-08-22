Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta

A Comissão de Esporte (Cesp) realiza nesta quarta-feira (27), às 10h30, uma audiência pública em homenagem à ex-atleta olímpica Aída dos Santos Men...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/08/2025 às 16h41
CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta
Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher - Foto: Arquivo Nacional

A Comissão de Esporte (Cesp) realiza nesta quarta-feira (27), às 10h30, uma audiência pública em homenagem à ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes. O evento será no Plenário 15, na Ala Senador Alexandre Costa.

Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher, especialmente da mulher negra, no esporte nacional. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, ela alcançou o quarto lugar no salto em altura, melhor colocação feminina até então em uma Olimpíada, marca que permaneceu como recorde por 32 anos. À época, foi a única mulher da delegação brasileira e competiu sem técnico, uniforme adequado ou apoio institucional. Também conquistou medalhas em jogos pan-americanos e seguiu carreira como professora universitária, inspirando novas gerações de atletas.

Entre os convidados, confirmaram presença a própria homenageada, Aída dos Santos Menezes, sua filha Valeska dos Santos Menezes, representante dos atletas de alto rendimento na Comissão Mulher no Esporte do COB, a secretária nacional de Excelência Esportiva, Iziane Castro Marques; a assessora Lucimara Cardoso, que representará o Ministério das Mulheres e o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos. Também participarão por videoconferência a ex-atleta olímpica e presidente do Comitê Feminino da Confederação Brasileira de Atletismo, Elisângela Maria Adriano, e o ex-atleta olímpico José Luís Barbosa, conhecido como Zequinha Barbosa.

Ainda aguardam confirmação a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, bem como representantes da Ação de Mulheres pela Equidade (AME-DF) e do Geledés – Instituto da Mulher Negra.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Audiência foi proposta pelo senador Romário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Comissão de Esporte debate os 10 anos da Lei Profut nesta quarta

A Comissão de Esporte (CEsp) reúne-se na quarta-feira (27), às 10h30, para votar a realização de audiência pública com o objetivo de comemorar os 1...

 Roberta Simões Nascimento e Mateus Fernandes Vilela Lima - Foto: Gilmar Ferreira e Rodrigo Viana/Senado Federa
Senado Federal Há 3 horas

Advogados do Senado lançam livros sobre direito parlamentar e aluguel

Os livros Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro e O Direito à Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguel, ambos de autoria de advogados do ...

 A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira

A Subcomissão Temporária de Prevenção e Tratamento do Câncer será instalada na quarta-feira (27), quando devem ser definidos o presidente e o vice...

 Produtores terão anistia de dívidas contraídas em programa de 1995 - Foto: Seagri-BA
Senado Federal Há 3 horas

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve votar o Novo Programa de Reestruturação da Região Cacaueira da Bahia (Renova Cacau) em reunião na...

 Magno Malta é autor do requerimento para a audiência - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CSP pode ouvir integrantes de força-tarefa sobre ações do 8 de janeiro

Em reunião nesta terça-feira (26), às 11h, a Comissão de Segurança Pública (CSP) deve apreciar requerimento que convida servidores vinculados ao Tr...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 29°
27° Sensação
4.19 km/h Vento
50% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Economia Há 7 minutos

BNDES priorizará exportadores com perdas de mais de 5% do faturamento
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova projeto que tipifica como crime causar sofrimento a pessoa em razão de sua deficiência
Justiça Há 22 minutos

Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação para reforma agrária à existência de infraestrutura mínima

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,196,54 +3,78%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias