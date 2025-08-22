Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado define regras para uso de IA nas atividades internas

O Senado agora tem uma norma específica que regulamenta o uso de inteligência artificial (IA) na Casa. A Diretoria-Geral (Dger) criou o Programa Ap...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/08/2025 às 15h04
Senado define regras para uso de IA nas atividades internas
Aplicação de ferramentas terá regras sobre uso de dados e supervisão humana - Foto: Ana Volpe/Agência Senado

O Senado agora tem uma norma específica que regulamenta o uso de inteligência artificial (IA) na Casa. A Diretoria-Geral (Dger) criou o Programa Apoio em Inteligência Artificial do Senado Federal (ApoIA), responsável pelas iniciativas relacionadas ao tema. A norma é resultado de um grupo de trabalho criado em2024 com a missão de desenvolver uma estratégia corporativa para o uso de IA no Senado.

Segundo o diretor-executivo de Gestão da Casa, Marcio Tancredi, a nova norma representa um marco de governança tecnológica.

— Suas diretrizes asseguram que a inovação ocorra de forma ética, segura e transparente, reforçando a centralidade da pessoa humana e o respeito aos direitos fundamentais. Esse arcabouço normativo também cria bases sólidas para a inovação sustentável, evitando vieses discriminatórios e assegurando a rastreabilidade das decisões automatizadas — afirma.

O ApoIA é subordinado ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI). As áreas de negócio e equipes de TI do Senado devem colaborar com o programa, identificando oportunidades de aplicação de IA que estejam alinhadas com a estratégia da instituição.

— Com a institucionalização do Programa ApoIA, o Senado se coloca na vanguarda da transformação digital do setor público, conciliando inovação tecnológica com responsabilidade social e proteção de direitos, e oferecendo uma referência de governança na administração direta federal — completa Tancredi.

O modelo operacional do programa ainda deve ser definido pela Dger. Até lá, as atividades ficam suportadas pela Diretoria-Executiva de Gestão (Direg).

Supervisão humana

Além do ApoIA, a Dger publicou em 8 de agosto um ato determinando que toda decisão tomada por sistemas de inteligência artificial seja revisada e confirmada por uma pessoa. Assim, o usuário passa a ser o responsável pelos resultados gerados ao usar essas plataformas.

A norma também recomenda que os gestores registrem quando usarem resultados de IA nos processos de negócios, deixando claro onde a IA foi usada e como os resultados foram aplicados.

João Lima, do Serviço de Soluções Para Informação Legislativa e Jurídica (Seleju), reforça que a intenção da Casa é usar a inteligência artificial como ferramenta de apoio, e não como substituta das decisões humanas.

— A IA é vista como um recurso para tornar o trabalho dos servidores mais eficiente, produtivo e assertivo, mantendo sempre o papel decisivo e a supervisão final nas mãos das pessoas — reitera.

O diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen), Gleison Carneiro, complementa:

— A IA é uma nova ferramenta, tal qual foi o Word [software para processamento de textos] há um tempo. Seu uso traz diversos ganhos, mas não dispensa a conferência e validação humanas. Afinal, a tecnologia está aí para nos auxiliar, não para nos substituir — reforça.

LGPD

Segundo o ato, o desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial devem envoler identificação, avaliação, tratamento e monitoramento contínuo dos riscos associados à segurança da informação. Gleison recomenda que os usuários não insiram documentos ou informações sigilosas ou que possuam direitos autorais em plataformas contratadas ou de uso livre.

— Uma vez copiados arquivos sigilosos, por exemplo, eles podem ser usados pelo modelo para ser treinado também. Assim, informações restritas acabam sendo divulgadas — alerta Gleison.

O ato determina também que, ao usar plataformas externas de IA, os usuários devem priorizar dados anonimizados ou sintéticos. O uso de dados pessoais, sigilosos ou pessoais sensíveis deve ser submetido à aprovação formal do CGTI.

Mais orientações

De acordo com João Lima, o usuário está liberado para usar CoPilot, ChatGPT, Gemini, Claude e outras plataformas de IA de uso livre, desde que respeite as diretrizes estabelecidas:

  • Não inserir dados pessoais, sigilosos ou protegidos por restrição legal
  • Usar, preferencialmente, dados públicos e abertos
  • Agir com responsabilidade técnica e ética
  • Seguir as normas internas sobre segurança e privacidade
  • Revisar e validar os resultados fornecidos por sistemas de IA antes de utilizá-los em processos institucionais
  • Notificar ao seu gestor qualquer anomalia ou evento adverso durante o uso da ferramenta

— Essas ferramentas de uso livre podem ser utilizadas com responsabilidade individual, lembrando que os usuários serão tecnicamente responsáveis pelos resultados produzidos por elas — reforça João.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher - Foto: Arquivo Nacional
Senado Federal Há 6 minutos

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta

A Comissão de Esporte (Cesp) realiza nesta quarta-feira (27), às 10h30, uma audiência pública em homenagem à ex-atleta olímpica Aída dos Santos Men...

 A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 6 minutos

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira

A Subcomissão Temporária de Prevenção e Tratamento do Câncer será instalada na quarta-feira (27), quando devem ser definidos o presidente e o vice...

 Produtores terão anistia de dívidas contraídas em programa de 1995 - Foto: Seagri-BA
Senado Federal Há 6 minutos

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve votar o Novo Programa de Reestruturação da Região Cacaueira da Bahia (Renova Cacau) em reunião na...

 Magno Malta é autor do requerimento para a audiência - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 36 minutos

CSP pode ouvir integrantes de força-tarefa sobre ações do 8 de janeiro

Em reunião nesta terça-feira (26), às 11h, a Comissão de Segurança Pública (CSP) deve apreciar requerimento que convida servidores vinculados ao Tr...

 Reunião deliberativa da Comissão de Assuntos Econômicos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 36 minutos

CAE vota autorizações para operações de crédito externo

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deve votar na terça-feira (26), às 10h, três autorizações de contratação de operações de crédito externo co...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
4.71 km/h Vento
35% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta
Senado Federal Há 6 minutos

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Senado Federal Há 6 minutos

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,83%
Euro
R$ 6,35 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,56%
Bitcoin
R$ 671,313,29 +3,75%
Ibovespa
137,876,02 pts 2.5%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias