Tenente Portela recebe Centelha da Pátria em cerimônia cívica na Brigada Militar

Na manhã desta quinta-feira (21), a sede da Brigada Militar de Tenente Portela foi palco da cerimônia de recepção da Centelha da Pátria, como parte da 88ª Corrida do Fogo Simbólico.

A solenidade integra os preparativos para a Semana da Pátria 2025, que será oficialmente aberta em 1º de setembro, na Praça Tenente Bins.

Neste ano, o tema nacional homenageia o bicentenário de Dom Pedro II, enquanto o tema regional presta tributo ao Grêmio Náutico União.

A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, civis, militares e escolares.

O evento incluiu o hasteamento das bandeiras, acendimento da pira e discursos destacando os valores cívicos e a importância da identidade nacional.

A cerimônia foi encerrada com o Hino Rio-Grandense.