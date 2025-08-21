Audiência Pública discutiu estacionamento privativo em Tenente Portela

Nesta quarta-feira, 20, a Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela realizou uma audiência pública para debater a possibilidade de implementar estacionamento privativo em áreas congestionadas da cidade. O crescimento da frota local, aliado ao tráfego de veículos de fora, intensificou a escassez de vagas no centro, tornando-se um problema crescente.

Proposta pela vereadora Luisa Silva Barth (MDB), a audiência teve como objetivo explorar soluções viáveis. O evento contou com a participação de diversas entidades, incluindo o prefeito Rosemar Sala, o presidente da ACISA, Antonio Luis Ganacini, e o sargento Roger Machado da Brigada Militar, além da comunidade local.

Durante o encontro, a comunidade apresentou sugestões, enfatizando a necessidade de melhorar a educação e conscientização dos motoristas. No entanto, Paulo Farias, secretário municipal de administração e vice-presidente do Conselho Municipal de Trânsito, afirmou que um estacionamento rotativo não é atualmente viável, dado o porte do município.

Como resultado, a Câmara irá elaborar um relatório e criar uma comissão para continuar estudando o problema, com visitas a cidades que implementaram soluções similares, buscando um modelo que atenda às necessidades de Tenente Portela.