Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Audiência Pública discutiu estacionamento privativo em Tenente Portela

Câmara avalia medidas diante do aumento no número de veículos e dificuldade de vagas no centro.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM - camara de vereadores
21/08/2025 às 11h00
Audiência Pública discutiu estacionamento privativo em Tenente Portela
(Foto: Rafael Piasecki / Jornal Província)

Nesta quarta-feira, 20, a Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela realizou uma audiência pública para debater a possibilidade de implementar estacionamento privativo em áreas congestionadas da cidade. O crescimento da frota local, aliado ao tráfego de veículos de fora, intensificou a escassez de vagas no centro, tornando-se um problema crescente.

Proposta pela vereadora Luisa Silva Barth (MDB), a audiência teve como objetivo explorar soluções viáveis. O evento contou com a participação de diversas entidades, incluindo o prefeito Rosemar Sala, o presidente da ACISA, Antonio Luis Ganacini, e o sargento Roger Machado da Brigada Militar, além da comunidade local.

Durante o encontro, a comunidade apresentou sugestões, enfatizando a necessidade de melhorar a educação e conscientização dos motoristas. No entanto, Paulo Farias, secretário municipal de administração e vice-presidente do Conselho Municipal de Trânsito, afirmou que um estacionamento rotativo não é atualmente viável, dado o porte do município.

Como resultado, a Câmara irá elaborar um relatório e criar uma comissão para continuar estudando o problema, com visitas a cidades que implementaram soluções similares, buscando um modelo que atenda às necessidades de Tenente Portela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Jalmo fornari / Jornal Província)
Neve na região Há 1 dia

Neve histórica surpreendeu o RS há 60 anos

Fenômeno cobriu cidades por 20 horas e marcou gerações com cenário inesquecível.

 (Foto: Reprodução)
Tenente Portela Há 1 dia

Tenente Portela celebra 70 anos com entrega de comenda na Assembleia Legislativa

Homenagem reconheceu personalidades que marcaram a história do município

 (Foto: Marcelino Antunes / Jornal Província)
Região Há 2 dias

Região Celeiro terá desfiles cívicos em 19 municípios na Semana da Pátria

Celebrações do 7 de Setembro reafirmam tradição e envolvimento comunitário; Braga é o único município que não realizará o evento em 2025.

Jalmo Fornari Há 3 dias

Meu primeiro Verissimo

Minhas lembranças

(Foto: Jalmo Fornari / Jornal Província)
Tenente Portela Há 3 dias

Nesta segunda-feira, 18 de agosto, Tenente Portela celebra 70 anos de emancipação político-administrativa

A cidade consolidou-se como uma das principais referências da metade norte do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 23°
21° Sensação
2.5 km/h Vento
67% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Bloqueios dificultam revenda de celulares roubados
Economia Há 19 minutos

Ministro minimiza impacto do tarifaço no mercado de trabalho
Senado Federal Há 19 minutos

Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo
Câmara Há 35 minutos

Em discurso de homenagem ao Grupo Globo, Motta defende democracia e direito à informação
Economia Há 35 minutos

INSS suspende contrato com a Crefisa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,16%
Euro
R$ 6,37 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,50%
Bitcoin
R$ 656,833,15 -0,97%
Ibovespa
134,286,95 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias