Neve histórica surpreendeu o RS há 60 anos

Entre os dias 19 e 20 de agosto de 1965, o Rio Grande do Sul viveu um dos episódios climáticos mais marcantes de sua história. Durante cerca de 20 horas consecutivas, a neve caiu intensamente, cobrindo de branco diversas cidades do estado. O fenômeno foi registrado em municípios da região

O cenário de Tenente Portela era um tapete branco, neve. Os moradores foram pegos de surpresa com a cidade toda branquinha, linda e até assustadora; porque nunca tinham visto a cidade coberta por uma camada de gelo, tão espessa.

Além da nevasca, a região ainda enfrentou uma forte enchente no Rio Uruguai, ampliando os efeitos do fenômeno climático. Mesmo sendo rara, a neve no RS já ocorreu em outras ocasiões, mas a de 1965 permanece como uma das mais intensas e inesquecíveis.