Nohau participa do Showlivre com Japinha e Marcelo Mancini

Apresentação será transmitida ao vivo no dia 23 de agosto, às 14h, e terá participações de Japinha (ex-CPM 22) e Marcelo Mancini (Strike)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/08/2025 às 11h23
Autoral

O Nohau, banda mineira que integrou a cena pop rock dos anos 2000, participa de uma apresentação no Showlivre, no dia 23 de agosto, às 14h, com transmissão ao vivo pela plataforma.

A gravação contará com participações especiais. Japinha, ex-integrante do CPM 22 e Hateen, participa tocando bateria na faixa “Dias Atrás” e cantando junto ao vocalista Kennerson a música autoral “O Importante é Amar Você”. Marcelo Mancini, da banda Strike, também integra o encontro, interpretando “Cada Instante” e “Cabrobó”, do Tianastácia.

Após retomar os palcos em julho, quando abriu o show de Samuel Rosa em Borda da Mata (MG), o Nohau marca uma nova etapa com esta performance no Showlivre, plataforma que já recebeu artistas de diferentes gerações e gêneros musicais.

Sobre o Nohau

Formado em 2004, o Nohau iniciou sua trajetória no pop rock nacional percorrendo o circuito entre Minas Gerais e São Paulo, com até 12 apresentações mensais, em casas noturnas e festivais, ao lado de nomes como Jota Quest e Ira!.

Em 2010, a banda interrompeu as atividades após o vocalista Kennerson ser diagnosticado com câncer. Após o tratamento, o grupo voltou aos palcos em 2016 com um projeto de releituras do Barão Vermelho, que resultou em mais de 70 apresentações. Nesse período, também realizou colaborações com o guitarrista Fernando Magalhães (Barão Vermelho) e participou do quadro “Dez ou Mil”, do Programa do Ratinho (SBT). Com a pandemia, o Nohau entrou em nova pausa e agora retorna em 2025, conciliando repertório autoral com versões de músicas do pop rock nacional.

Serviço: Showlivre – transmissão ao vivo

Data: 23 de agosto de 2025

Horário: 14h

Onde assistir: site oficial do Showlivre e canais digitais da plataforma

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
