Tenente Portela celebra 70 anos com entrega de comenda na Assembleia Legislativa

Foi realizada nesta terça-feira, 19 de agosto, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uma solenidade que marcou a comemoração dos 70 anos de emancipação de Tenente Portela.

Durante o ato, ocorreu a primeira entrega da Comenda de Honra ao Mérito Monsenhor Albino Ângelo Busato, criada para reconhecer pessoas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da comunidade portelense.

Receberam a honraria o Padre Guido Tafarel, Vendelino de Carli, Mirna Teresinha Brancks e o ex-prefeito Arthur Ambros (in memoriam), lembrado por seu legado à cidade.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, secretários, vereadores e familiares dos homenageados.