Tenente Portela celebra 70 anos com entrega de comenda na Assembleia Legislativa

Homenagem reconheceu personalidades que marcaram a história do município

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
20/08/2025 às 10h32 Atualizada em 20/08/2025 às 10h40
Foi realizada  nesta terça-feira, 19 de agosto, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uma solenidade  que marcou a comemoração dos 70 anos de emancipação de Tenente Portela.

Durante o ato, ocorreu a primeira entrega da Comenda de Honra ao Mérito Monsenhor Albino Ângelo Busato, criada para reconhecer pessoas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da comunidade portelense.

Receberam a honraria o Padre Guido Tafarel, Vendelino de Carli, Mirna Teresinha Brancks e o ex-prefeito Arthur Ambros (in memoriam), lembrado por seu legado à cidade.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, secretários, vereadores e familiares dos homenageados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
