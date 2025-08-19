Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Clube de Leitura do Sírio celebra 100ª edição com autora

Evento acontecerá em 21 de agosto, quinta-feira, e contará com a participação da escritora Morgana Kretzmann, além de homenagens aos fundadores do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/08/2025 às 16h05

O Esporte Clube Sírio realizará no dia 21 de agosto, quinta-feira, às 19h, na Sala Palmira, a centésima reunião do Clube de Leitura do Sírio. O encontro será aberto e gratuito para os sócios, que poderão estar acompanhados por não sócios.

A reunião especial celebrará os 100 encontros do Clube de Leitura e homenageará seus fundadores e incentivadores: o diretor cultural do Sírio, Gabriel Sayegh, e os associados Antonio ClementinoDurval Tabach e Christiane Boulos. A programação contará ainda com a presença especial da escritora Morgana Kretzmann, autora do livro “Água Turva”, obra selecionada para leitura e discussão nesta edição comemorativa. 

A obra apresenta a narrativa de personagens que vivem na região noroeste do Rio Grande do Sul, no entorno do Parque Estadual do Turvo — que faz fronteira com a Argentina — e na cidade fictícia de Dourados. Entre eles estão Chaya, guarda-florestal encarregada de combater a caça ilegal de animais silvestres; Preta, líder de um grupo de caçadores e contrabandistas, os Pies Rubros, que atuam do lado argentino da fronteira; Olga, jornalista e assessora parlamentar de um deputado de origem progressista que se aliou à direita; e Sarampião, ex-guarda ambiental e protetor da mata.

Após o debate, a autora participará de uma sessão de autógrafos com os leitores.

Clube de Leitura do Sírio

Lançado em 2015, o Clube de Leitura do Sírio consolidou-se como um espaço de valorização da literatura e do pensamento crítico, reunindo mensalmente leitores apaixonados por obras de diferentes estilos, gêneros e origens.

Para o coordenador e mediador do Clube de Leitura, Appio Antonio de Souza, a centésima reunião representa uma conquista marcante para a trajetória cultural do clube. “É digno de comemoração, pois não há muitos clubes de leitura que tenham atingido esse número de reuniões. E nós seguimos ininterruptamente: nem mesmo a Covid-19 nos impediu. Durante a pandemia, mantivemos nossos encontros mensais de forma virtual, cada um em sua casa, mas com as mentes juntas — para comentar e analisar os livros do mês, expor suas interpretações, debater as opiniões, e escolher os próximos livros”, afirma Appio.

Segundo ele, nesses cem encontros, o grupo explorou uma ampla diversidade de estilos literários, com obras de autores brasileiros, latino-americanos, norte-americanos, africanos, asiáticos e europeus — do nórdico ao sul Mediterrâneo, do oeste Íbérico ao leste russo. “Traduzidas para o português, desfilaram obras na língua inglesa, francesa, portuguesa, italiana, espanhola, russa, húngara, norueguesa, árabe, mandarim e japonesa”, detalha.

Appio explica ainda que as escolhas do grupo ao longo do tempo foram absolutamente ecléticas, abrangendo desde os clássicos da literatura grega e latina até obras medievais, do Renascimento, do Barroco, além dos grandes nomes do Romantismo e do Realismo — sem esquecer, é claro, dos autores contemporâneos. “Nós, do Sírio, com o Clube de Leitura, praticamos aquilo que o poeta romano Juvenal propunha no século II: mens sana in corpore sano. A atuação do Clube de Leitura é a expressão de que a cultura caminha junto com as atividades esportivas, recreativas e de lazer de que seus sócios desfrutam”, conclui o coordenador.


Serviço:

O quê: Centésima Reunião do Clube de Leitura do Sírio

Quando: 21 de agosto, quinta-feira, às 19h 

Quanto: gratuito para sócios e não sócios

Onde: Sala Palmira - Avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista - São Paulo – SP  

Site: https://www.sirio.org.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marcos Batista
Entretenimento Há 1 dia

Etapa da Fórmula Vee retorna ao Autódromo Velocitta

Entre os dias 30 e 31 de Agosto, o Autódromo Velocitta volta a ser palco da Fórmula Vee, reunindo pilotos de perfis variados e reafirmando a paixão...

 jcomp/Freepik
Entretenimento Há 4 dias

King Crab 2025 acontece em Santos com programação esportiva e cultural

Evento tem chancela exclusiva da CrossFit Brasil
Entretenimento Há 4 dias

Recife ganha novo espaço cultural com propósito social

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM) está instalado em um prédio recém-construído no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife...

 Henrique Queiroga
Entretenimento Há 5 dias

Lívea Esteves chega à CASACOR MG após 10 anos de escritório

Com uma década atuando no mercado, a arquiteta Lívea Esteves faz sua estreia na CASACOR Minas Gerais, evento que ocorre de 15 de agosto a 5 de outubro

 Divulgação
Entretenimento Há 6 dias

ITACI é uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2025

A campanha, que será realizada no dia 23 de agosto, conta com renda revertida para apoiar projetos de São Paulo

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
22° Sensação
4.19 km/h Vento
56% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 segundos

Brazil Promotion 2025 encerra evento de markerking promocional
Senado Federal Há 17 segundos

Senado aprova juíza Karen Luise para o Conselho Nacional do Ministério Público
Câmara Há 20 segundos

Câmara aprova urgência para projeto que prevê suspensão de 6 meses a deputado que impedir atividade legislativa
Câmara Há 23 segundos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital
Senado Federal Há 25 segundos

Senadores e produtores rurais cobram solução para embargos preventivos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +1,15%
Euro
R$ 6,41 +1,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,558,07 -2,77%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias