Região Celeiro terá desfiles cívicos em 19 municípios na Semana da Pátria

Celebrações do 7 de Setembro reafirmam tradição e envolvimento comunitário; Braga é o único município que não realizará o evento em 2025.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
19/08/2025 às 10h55 Atualizada em 19/08/2025 às 11h39
Região Celeiro terá desfiles cívicos em 19 municípios na Semana da Pátria
(Foto: Marcelino Antunes / Jornal Província)

A Semana da Pátria de 2025 promete ser marcada por civismo e união na Região Celeiro. Dos 21 municípios que compõem a região, 19 confirmaram a realização dos desfiles cívicos em homenagem à Independência do Brasil. Apenas Braga não realizará neste ano, enquanto Tiradentes do Sul mantém sua tradição de promover os desfiles de forma bienal, ficando a próxima edição para 2026.

A adesão quase total é digna de aplauso, pois demonstra o engajamento das administrações municipais, escolas e comunidades em manter viva a tradição que reforça o amor à pátria e integra diferentes gerações.

Municípios que realizam desfiles em 2025

No dia 7 de setembro, as ruas ficarão coloridas e repletas de civismo em Barra do Guarita, Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Humaitá, Miraguaí, São Martinho, Tenente Portela e Três Passos.

Em outras datas, a região também terá grandes celebrações:

 - Santo Augusto abre os festejos em 31 de agosto.
 - Derrubadas, Esperança do Sul, São Valério do Sul, Sede Nova e Vista Gaúcha realizam no dia 6 de setembro (sábado).
 - Redentora promove no dia 13 de setembro.
 - Bom Progresso desfila em 14 de setembro.
 - Coronel Bicaco e Inhacorá encerram no dia 20 de setembro.

Entre os municípios, o destaque negativo fica para Braga, que desde de 2023 não realiza desfile cívico. Em contato, a secretária municipal de Educação informou que, a partir de 2026, está no planejamento da atual administração a realização anual dos desfiles.

Já os demais municípios dão exemplo de organização e compromisso. A forte adesão em 2025 demonstra que o espírito patriótico está mais vivo do que nunca na Região Celeiro, reforçando a Independência do Brasil não apenas como um marco histórico, mas também como um momento de união, reflexão e valorização da cidadania.

 

