Etapa da Fórmula Vee retorna ao Autódromo Velocitta

Entre os dias 30 e 31 de Agosto, o Autódromo Velocitta volta a ser palco da Fórmula Vee, reunindo pilotos de perfis variados e reafirmando a paixão...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/08/2025 às 16h05
Marcos Batista

O Campeonato Paulista de Fórmula Vee terá sua próxima etapa nos dias 30 e 31 de agosto no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Com um dos traçados mais técnicos do calendário, o circuito deve proporcionar um fim de semana marcado por disputas intensas e estratégias decisivas para essa etapa da temporada 2025.

Com mais de 3.400 metros de extensão e 13 curvas, o Velocitta é homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e frequentemente recebe categorias de alto desempenho, como Stock Car e Porsche Cup. A combinação de trechos de alta velocidade e curvas de baixa aderência exige dos pilotos habilidade e preparo físico apurados, além de entrosamento preciso com os ajustes do carro.

Segundo informações divulgadas pela organização da Fórmula Vee, a programação da etapa incluirá treinos livres e classificatórios, seguidos por duas provas oficiais no final de semana, onde os dois melhores tempos na classificatória definem o grid de largada das duas provas, no formato de largada lançada.

Com a temporada entrando em sua fase decisiva, os pilotos das categorias Geral, Master e Júnior ajustam estratégias para conquistar posições importantes na tabela. Entre os competidores confirmados, o foco estará em quem conseguir aproveitar as particularidades do Velocitta para extrair o melhor rendimento.

“É uma pista que exige muita concentração e ritmo constante. O traçado técnico e a pouca margem para erro tornam cada volta um desafio. A expectativa é de um fim de semana bastante competitivo”, afirma o piloto Davi Oliveira, que participa do campeonato nesta temporada com o carro número 86.

O formato da competição, aliado ao equilíbrio entre os carros da categoria monomarca, contribui para um cenário em que variações mínimas de desempenho podem determinar o desfecho das corridas. Com isso, o Velocitta reforça seu papel como pista-chave para definição dos rumos da temporada na Fórmula Vee.

A Fórmula Vee é reconhecida por equilibrar competitividade técnica e custos operacionais relativamente acessíveis, o que a torna uma escolha estratégica para estreantes e veteranos. Com carros monoposto de estrutura tubular simplificada, mas que exigem alto desempenho dos competidores, a categoria proporciona disputas acirradas e formações táticas que exigem preparo físico, mental e conhecimento técnico.

Entre os nomes que estarão na pista, destaca-se o do piloto Davi Oliveira, que participa de sua terceira etapa oficial na modalidade. Iniciando no automobilismo profissional aos 39 anos, Oliveira representa um perfil cada vez mais presente no grid: o de competidores que encontram na Fórmula Vee uma oportunidade legítima de se profissionalizar mesmo em fases mais maduras da vida. Essa característica tem sido apontada por especialistas como um dos diferenciais da categoria, que permite o ingresso de pilotos com experiências de vida distintas, ampliando o espectro de representatividade no esporte.

"A Fórmula Vee democratiza o acesso ao automobilismo e permitiu a realização do meu sonho de infância de ser piloto, até de quem já está chegando aos 40 anos de idade como eu", afirmou o piloto Davi Oliveira. A existência de subcategorias Júnior e Master atesta a inclusão de faixas etárias distintas e isso reflete um interesse crescente de perfis variados em disputar espaço no grid, motivados pela paixão pelo esporte e pelo desafio técnico das corridas.

Além da competição em si, a etapa da Fórmula Vee integra uma programação mais ampla de atividades no autódromo, com sessões de treino para entusiastas do esporte que nunca tiveram contato real com carros de corrida. A estrutura do evento também reforça o caráter formativo da categoria, permitindo que espectadores e aspirantes a piloto tenham contato direto com os bastidores do automobilismo.

O retorno à pista do Velocitta, neste cenário, vai além da disputa por posições. A etapa reafirma a Fórmula Vee como ambiente fértil para histórias de desenvolvimento, desafio e realização pessoal. Iniciativas como essa têm papel relevante na manutenção da vitalidade do automobilismo nacional, aproximando o público e fortalecendo o vínculo entre tradição, acessibilidade e performance esportiva.

jcomp/Freepik
