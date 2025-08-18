Segunda, 18 de Agosto de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nesta segunda-feira, 18 de agosto, Tenente Portela celebra 70 anos de emancipação político-administrativa

A cidade consolidou-se como uma das principais referências da metade norte do Rio Grande do Sul.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jalmo Fornari - Jornal Província
18/08/2025 às 11h10
Nesta segunda-feira, 18 de agosto, Tenente Portela celebra 70 anos de emancipação político-administrativa
(Foto: Jalmo Fornari / Jornal Província)

O município de Tenente Portela completa, nesta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, 70 anos de emancipação político-administrativa.
Uma cidade com características próprias e com uma história moldada pelo trabalho de seu povo, Tenente Portela consolidou-se como uma das principais referências da metade norte do Rio Grande do Sul.

Nos últimos anos, o município tornou-se também um polo regional em saúde, com o Hospital Santo Antônio figurando entre as grandes casas de atendimento hospitalar do estado. No entanto, a história portelense vai muito além. Baseado em parte do amplo trabalho de pesquisa realizado pelo jornalista Jalmo Fornari, confira a seguir alguns marcos dessa trajetória.

As primeiras incursões
O primeiro registro da chegada de homens à área hoje ocupada pelo município remonta a 1754, conforme relata o historiador Mozart Pereira Soares em sua obra Santo Antônio da Palmeira. Naquele ano, a Câmara de Vereadores de Cruz Alta contratou um tenente do Exército para comandar uma expedição às matas dos “costilhares” do Rio Uruguai com a finalidade de avaliar o potencial da erva-mate nativa, então um produto de significativo valor comercial.

Além desse registro, há relatos de passagens de jesuítas que, vindos da região de Foz do Iguaçu, cruzaram o Rio Uruguai, percorrendo trechos do Guarita e do Turvo, a caminho dos Sete Povos das Missões.

A Revolução Federalista e os primeiros moradores
No final do século XIX, com a Revolução Federalista de 1893, diversas famílias se refugiaram nas matas da região. Muitas delas dedicaram-se à subsistência e à colheita da erva-mate. Entre esses pioneiros estavam famílias de origem portuguesa, como os Lima, Fortes e Castro — estes últimos vindos de Caxambu (MG), o que lhes rendeu a alcunha de “caxambus”, apelido ainda presente entre seus descendentes.

O local já era conhecido pelo nome indígena Parí (ou Paris), termo ligado a uma armadilha de pesca utilizada pelos povos kaingangs e guaranis.
Do Pari à Coluna Prestes

Na década de 1920, a localidade mantinha intensa ligação com Campo Novo, importante centro ervateiro. Pelo menos oito “noques” de beneficiamento funcionavam em Pari.

A passagem da Coluna Prestes deixou marcas profundas. Como a maioria dos moradores era simpatizante dos maragatos, sofreram represálias da Brigada Militar e dos temidos corpos provisórios. Cinco “noques” foram incendiados em 1925 e várias famílias se viram obrigadas a migrar para a Argentina.

O ciclo da madeira
Com a derrubada das matas, iniciou-se o período áureo das balsas de toras que desciam o Rio Uruguai até San Tomé, na Argentina. Serras e empreendimentos efêmeros, como os de Pedro Garcia, atraíram inclusive operários paraguaios, marcando o início da exploração madeireira e das primeiras serrarias.

De Miraguay a Tenente Portela
No início da década de 1940, a vila passou a se chamar Miraguay, em homenagem a um líder indígena. A Terra Indígena da Guarita já havia sido demarcada em 1918. Aproximadamente 90 famílias viviam na vila e nos arredores, entre elas sobrenomes que se tornaram tradicionais, como Fibig, Malmann, Panassolo, Salamoni, Machado, Chiodi e Vicenzi.

Em 1942, por determinação do interventor estadual Osvaldo Cordeiro de Farias, a localidade recebeu o nome de Tenente Portela, em memória de um oficial da Coluna Prestes morto às margens do Rio Pardo.

O caminho da emancipação
Com a emancipação de Três Passos, em 1944, Tenente Portela tornou-se distrito. O crescimento populacional, aliado à instalação de serviços básicos — hospital, hotéis, armazéns e entrepostos —, fomentou o sentimento de autonomia.

Após uma tentativa frustrada, em maio de 1955 a Assembleia Legislativa autorizou a realização de plebiscito. No dia 3 de julho de 1955, 1.810 eleitores compareceram às urnas: 1.782 votaram a favor da emancipação, apenas 7 contra, 1 em branco e 20 nulos.

Pouco mais de um mês depois, em 18 de agosto de 1955, o governador Ildo Meneghetti sancionava a Lei nº 2.673, criando oficialmente o município de Tenente Portela. A publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado em 22 de agosto daquele ano. 

(Jalmo Fornari)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jalmo Fornari Há 1 hora

Meu primeiro Verissimo

Minhas lembranças

Conforme o Governo Federal, o custo médio para obter o documento no RS é de R$ 4.951,35 (Foto: Diones Roberto Becker)
Categorias A e B Há 2 dias

Carteira Nacional de Habilitação do RS custa três salários-mínimos e é a mais cara do Brasil

Ranking considerou dados compilados pela Secretaria Nacional de Trânsito

 Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre de 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Balanço Há 2 dias

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025

Crescimento de R$ 184,3 milhões frente ao resultado do mesmo período de 2024

Com o propósito de gerar prosperidade às pessoas e comunidades, o Sicredi registrou em 2024 um valor recorde de Investimento Social (Foto: Divulgação | Sicredi)
Fundo Social Há 2 dias

Sicredi destina R$ 435 milhões a investimentos sociais em 2024

Montante representa um aumento de 11,5% em relação ao ano de 2023
Síntese Há 2 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 24ª sessão, 21ª ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2025

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3.26 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
20° 11°
Quinta
22° 10°
Sexta
27° 15°
Sábado
17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Câmara Há 9 minutos

Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Câmara Há 24 minutos

Seminário aborda questões relacionadas a parentalidade e cuidado
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,42%
Euro
R$ 6,33 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 667,853,70 -0,99%
Ibovespa
137,826,23 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias