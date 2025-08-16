Carteira Nacional de Habilitação do RS custa três salários-mínimos e é a mais cara do Brasil

Conforme o Governo Federal, o custo médio para obter o documento no RS é de R$ 4.951,35 (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais cara do Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Ministério dos Transportes esta semana. O ranking considerou dados compilados pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e tomou como base a categoria AB (carro e moto).

Conforme o Governo Federal, o custo médio para obter o documento no RS é de R$ 4.951,35. O valor é mais de três vezes ao salário-mínimo nacional – atualmente em R$ 1.518.

A diferença de preço entre a CNH mais cara e a mais barata do país é de R$ 3 mil. Na Paraíba, por exemplo, é preciso desembolsar R$ 1.950,40. Em São Paulo, o custo também está abaixo de R$ 2 mil – R$ 1.983,90.

Separadas as categorias, o preço do documento no RS fica:

- Categoria A (moto): R$ 2.705,84;

- Categoria B (carro): R$ 2.711,91 (sem simulador);

O DETRAN-RS afirmou em nota que “o custo final inclui taxas públicas, que representam menos de 20% do total, e serviços privados”. A taxa pública inclui exames teóricos, práticos e expedição do documento, além do pagamento de médicos e psicólogos para exames de saúde.

— Deve-se compreender o processo de habilitação não como a expedição de um documento, mas sim como um curso de formação do aluno para conduzir veículos com segurança — defende o DETRAN-RS.

