Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025

O Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre de 2025 – crescimento de 42,4% ou R$ 184,3 milhões frente ao resultado do mesmo período de 2024. O desempenho reflete, especialmente, o incremento da margem financeira, a expansão da carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços.

Com relação ao segundo trimestre de 2025, o lucro líquido do banco totalizou R$ 377,7 milhões – elevação de 56,4% frente ao primeiro trimestre deste ano, puxado principalmente pelo crescimento da margem financeira e pelo comportamento favorável das perdas líquidas esperadas associadas ao risco de crédito.

No primeiro semestre de 2025, o saldo dos recursos captados e administrados alcançou R$ 123,9 bilhões, com crescimento de 6,8% em relação a dezembro de 2024, alavancado especialmente pela captação em depósitos a prazo, depósitos judiciais e administrativos e letras financeiras. O CDB Progressivo Pré, lançado no primeiro trimestre do ano, foi destaque com avanço de 128,4% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, chegando ao saldo de R$ 974 milhões ao final de junho. As captações em LCI e LCA cresceram 17,1% e 11,7% em junho de 2025, respectivamente, em relação a dezembro de 2024; e a captação em Letras Financeiras, incluindo subordinadas, cresceu 101,2% no mesmo período. Já o patrimônio líquido atingiu R$ 10,6 bilhões no final de junho de 2025 – 2,3% superior a dezembro de 2024.

