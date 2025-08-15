Sábado, 16 de Agosto de 2025
King Crab 2025 acontece em Santos com programação esportiva e cultural

Evento tem chancela exclusiva da CrossFit Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/08/2025 às 19h31
jcomp/Freepik

A cidade de Santos se prepara para receber mais uma edição do Festival Esportivo e Cultural King Crab, que acontece no dia 23 de agosto, a partir das 8h, no Parque Valongo, sendo licenciado pela marca CrossFit Brasil.

A expectativa da organização é reunir cerca de 5 mil pessoas, entre atletas, treinadores, famílias e visitantes. A programação inclui provas de CrossFit nas categorias Iniciante, Scaled (intermediária) e RX (avançada), além de atividades paralelas que tornam o evento uma grande celebração aberta ao público. A retirada dos kits será no dia 22 de agosto, véspera do evento, e as inscrições seguem até o dia 8 de agosto (amanhã) pelo site: https://inscricoes.wodengage.games/eventos/festival-cultural-e-esportivo-crossfit-king-crab

Além das competições, o evento promove um ambiente inclusivo, acessível e inovador, com espaço kids, área pet, intervenções artísticas, oficinas sustentáveis, shows ao vivo com DJs e bandas, batalhas de dança, além de exposições e atividades voltadas à educação ambiental. O tradicional Grand Bazzar, com cerca de 80 expositores criativos, e o Festival Gastronômico Mercato, com sete restaurantes e uma cervejaria, garantem uma experiência completa para o público.

Neste ano, o King Crab se une novamente ao Cará Festival, promovendo uma fusão entre esporte e cultura no Parque Valongo. O Cará traz uma programação artística diversa, com bandas locais, apresentações teatrais, exposições, oficinas e performances cênicas. A união dos dois eventos amplia o alcance e o impacto da iniciativa, promovendo a arte, o esporte e a economia criativa de forma integrada e gratuita para o público.

Comprometido com a sustentabilidade, o King Crab 2025 reafirma seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

"A proposta é ser um evento resíduo zero, com descarte correto de materiais e ações de conscientização ambiental realizadas em parceria com o Instituto EcoFaxina. O festival atua diretamente nos ODS 3 (Saúde e Bem-estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Digno e Crescimento Econômico), ODS 10 (Redução das Desigualdades), ODS 11 (Cidades Sustentáveis), ODS 12 (Consumo Responsável), ODS 16 (Instituições Eficazes) e ODS 17 (Parcerias)", explica Rafael Guaraldo, um dos organizadores do evento.

O Festival Esportivo e Cultural King Crab 2025 é uma realização da Nunes Projetos Incentivados, com o patrocínio da DP World, por meio do PROMIFAE da Prefeitura de Santos. Apoio: CFBOQ Company. Divulgação: Santos Press Comunicação.

Serviço

King Crab 2025 – Festival Esportivo e Cultural
Data: 23 de agosto (sábado)
Horário: a partir das 8h
Local: Parque Valongo – Santos/SP
Inscrições para atletas: até 8 de agosto (amanhã), pelo link: https://inscricoes.wodengage.games/eventos/festival-cultural-e-esportivo-crossfit-king-crab
Retirada de kits: 22 de agosto

Santos Press Comunicação Empresarial

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

[email protected] l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

[email protected] l (13) 99795-9790

