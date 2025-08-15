Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Recife ganha novo espaço cultural com propósito social

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM) está instalado em um prédio recém-construído no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/08/2025 às 18h30

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM) está instalado em um prédio recém-construído no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a poucos metros da orla. Os ingressos podem ser adquiridos no local, com preços a partir de R$ 20. O local foi projetado para combinar cultura, gastronomia, lazer e desenvolvimento humano em uma programação dinâmica e simultânea.

O espaço é dedicado ao desenvolvimento humano e homenageia o empresário pernambucano Marcos Hacker de Melo, falecido aos 34 anos. Segundo Cida Hacker de Melo, sua mãe e idealizadora do Instituto, ele sempre priorizou ações com efeito transformador. “Ele teve uma vida breve, falecendo aos 34 anos, mas sempre priorizou ações com impacto transformador”, diz Cida Hacker de Melo, idealizadora do Instituto.

A programação conta com parceria permanente do Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, que ocupa todo o primeiro andar do edifício com exposições temporárias. De acordo com André Sturm, diretor-geral do MIS, a presença no novo espaço amplia o alcance das mostras para o Recife. “É uma honra estarmos presentes em um novo espaço que nos permite ampliar o alcance das exposições do MIS para uma capital tão importante quanto Recife. O Centro Cultural do Instituto MHM está tecnicamente preparado para receber a maioria das nossas mostras”, afirma André Sturm, diretor-geral do MIS de São Paulo.

Até o fim deste mês, o público pode visitar duas exposições do MIS. A primeira é “Encontros”, da fotógrafa baiana Thereza Eugênia, que reúne imagens de artistas da música brasileira em momentos cotidianos entre as décadas de 1970 e 1990, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Maria Bethânia e Gal Costa. A segunda é “John Lennon, 85 anos”, instalação audiovisual criada especialmente para o Instituto, com projeções de mais de oito metros de altura, trilha sonora e imagens em movimento sobre a trajetória do ex-integrante dos Beatles.

O prédio de cinco andares foi projetado por André Reis e Pedro Motta, com paisagismo de Maria Inês de Oliveira Mendonça e interiores de Bete Castro. Conta com soluções sustentáveis, iluminação natural, eficiência energética e sistema inteligente de automação, com o objetivo de obter certificação Green Building.

No térreo funciona a loja Museu Store, que oferece livros, acessórios, roupas da marca Marie Mercié, presentes do MHM e peças do ceramista pernambucano Zezinho Filho. O espaço abriga ainda uma cafeteria, recepção, bilheteria e um memorial com linha do tempo sobre Marcos Hacker de Melo. Há ainda um teatro/auditório com capacidade para 100 pessoas, que está disponível para locação para eventos culturais, palestras e agendas corporativas. Em setembro, o local ganha restaurante e rooftop, que também pode ser contratado para eventos privados.

O segundo andar recebe uma exposição permanente de 34 caixas musicais raras dos séculos XIX e XX, provenientes de países como Estados Unidos e Suíça. A peça mais antiga é de 1850. As caixas funcionam uma vez por mês, permitindo ao público ouvir suas melodias originais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
jcomp/Freepik
Entretenimento Há 9 horas

King Crab 2025 acontece em Santos com programação esportiva e cultural

Evento tem chancela exclusiva da CrossFit Brasil

 Henrique Queiroga
Entretenimento Há 2 dias

Lívea Esteves chega à CASACOR MG após 10 anos de escritório

Com uma década atuando no mercado, a arquiteta Lívea Esteves faz sua estreia na CASACOR Minas Gerais, evento que ocorre de 15 de agosto a 5 de outubro

 Divulgação
Entretenimento Há 2 dias

ITACI é uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2025

A campanha, que será realizada no dia 23 de agosto, conta com renda revertida para apoiar projetos de São Paulo

 Renata Maria
Entretenimento Há 4 dias

Síndrome da Impostora afeta 75% das mulheres líderes

A síndrome da impostora atinge cerca de 75% das mulheres em cargos executivos, segundo estudos da KPMG e Deloitte. A terapeuta integrativa Fernanda...

 Taunã Guarino
Entretenimento Há 5 dias

Victor P. Viana lança novo livro em Búzios nesta quarta

Após estrear na Flip e Flipei, autor apresenta “O Homem que Vomitava Sapos” no Café Porteno, com presença do ilustrador Davi Gautto e do editor Rod...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
11° Sensação
1.88 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 4 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Justiça Há 4 horas

STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Internacional Há 7 horas

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Internacional Há 7 horas

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo
Justiça Há 7 horas

Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,317,47 +0,11%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias