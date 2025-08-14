Quinta, 14 de Agosto de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
8
°C
19
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Justiça
Educação
Saúde
Transportes
Câmara
Justiça
Estacionamento
Entretenimento
Câmara
Geral
Agricultura
Saúde
Agricultura
Câmara
Direitos Humanos
Publicidade
Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
14/08/2025 às 22h50
Atualizada em 14/08/2025 às 22h56
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 6 dias
Edição 1491 - 08 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1490 - 30 de Julho de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1489 - 25 de Julho de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 4 semanas
Edição 1488 - 18 de Julho de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1487 - 11 de Julho de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín.
8°
Máx.
19°
10°
Sensação
2.84
km/h
Vento
88%
Umidade
0%
(0mm)
Chance chuva
07h06
Nascer do sol
18h13
Pôr do sol
Sexta
20°
6°
Sábado
23°
9°
Domingo
24°
11°
Segunda
21°
14°
Terça
28°
16°
Últimas notícias
Jornal Província
Há 22 minutos
Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Geral
Há 2 horas
Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral
Há 2 horas
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Esportes
Há 2 horas
Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
Justiça
Há 2 horas
Barroso e Fux discutem em sessão do STF
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41
0,00%
Euro
R$ 6,30
+0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00
+0,00%
Bitcoin
R$ 681,269,07
+0,77%
Ibovespa
136,355,78 pts
-0.24%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados