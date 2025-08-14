Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dotz entrega EBITDA Recorde e Lucro no 2T25

A Dotz, ecossistema digital de fidelidade e crédito para consumidores e varejo, anunciou resultados sólidos no segundo trimestre de 2025. O lucro l...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/08/2025 às 17h21
Dotz entrega EBITDA Recorde e Lucro no 2T25
RI DOTZ

A Dotz, ecossistema digital de fidelidade e crédito para consumidores e varejo, anunciou resultados sólidos no segundo trimestre de 2025. O lucro líquido da companhia foi de R$ 2 milhões, uma evolução significativa em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA também atingiu um recorde de R$ 15,8 milhões, representando um crescimento de 151% na comparação anual, e de R$ 43,5 milhões nos últimos 12 meses. Esses resultados reforçam o novo patamar de rentabilidade da empresa, impulsionado pelo crescimento da operação de crédito e o foco em eficiência na gestão.

O lucro bruto da Dotz no trimestre foi de R$ 44,3 milhões, uma alta de 42% em relação ao 2T24. A margem bruta subiu de 55% para 69% no mesmo período. Embora no comparativo trimestral o SG&A tenha acompanhado o avanço da operação, no acumulado do primeiro semestre de 2025 houve redução de 3% nas despesas gerais e administrativas em relação ao 1S24, passando de R$ 54,7 milhões para R$ 52,9 milhões, evidenciando a eficiência e disciplina na gestão de custos.

“Seguimos em uma trajetória consistente de crescimento sustentável, com rentabilidade e foco na execução. No trimestre, a empresa registrou crescimento no negócio de Techfin, expansão da base de clientes e parceiros com o Dotz Pay, além de ganhos de eficiência operacional”, afirma Otávio Araujo, CEO da Dotz. “Nosso compromisso com o resultado tem se consolidado em números cada vez mais positivos para o negócio e para os nossos acionistas.”

A vertical Techfin segue como um dos principais motores de crescimento da companhia, com faturamento de R$ 27,7 milhões no trimestre, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2024. A originação de crédito também manteve ritmo forte e alcançou R$ 134,2 milhões, alta de 20% na comparação anual.

O Dotz Pay, solução que envolve o programa de fidelidade, pagamentos e o Buy Now Pay Later (BNPL), também teve crescimento, impulsionando o engajamento dos clientes e a penetração nos parceiros da coalizão. Nos parceiros em que está presente, o produto já apresenta frequência de uso média de mais de duas vezes por mês, e teve um aumento de 41% no número de contratos de BNPL (Buy Now Pay Later) em relação ao 1T25. O foco agora é expandir o Dotz Pay para a base de parceiros atuais do programa Dotz e para os novos parceiros da nossa coalizão.

Para sustentar a expansão do negócio de crédito e novos ciclos de crescimento, a Dotz anunciou a emissão de debêntures, com uma captação parcial de R$ 60,2 milhões no 2T25. A companhia também constituiu um novo FIDC, com aporte próprio de R$ 12,5 milhões e aportes de investidores terceiros.

“A companhia desenvolve iniciativas que elevam o modo como consumidores utilizam crédito e programas de fidelidade, e os resultados deste trimestre confirmam que estamos no caminho certo para entregar nosso propósito de aumentar o poder de compra para os nossos clientes e gerar mais vendas e margens para os nossos parceiros”, finaliza Otávio.

Sobre a Dotz

Fundada em 2000, a Dotz é um ecossistema de negócios que conta com Loyalty por Coalizão, SuperApp e Techfin. Além do acúmulo ao usar os serviços do aplicativo, é possível ganhar Dotz nas mais diversas empresas que fazem parte da coalizão: supermercados, farmácias, e-commerce e bancos parceiros. Ao longo de mais de 20 anos, a empresa firmou parcerias por todo o Brasil, aumentando o potencial de vendas de seus parceiros e o poder de compra de mais de 50 milhões de consumidores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DC Studio on Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Wearables ampliam presença e influenciam o mercado

Mercado brasileiro de tecnologias vestíveis cresce 6,4% e ganha novos players, com destaque para a Ótica Center, que desenvolve smartglasses

 LLYC
Tecnologia Há 5 horas

Desempenho da IA generativa avança em línguas indígenas

Relatório elaborado pela LLYC em colaboração com o BID Lab, braço de inovação e venture capital do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e...

 Getty Images
Tecnologia Há 6 horas

RD Station realiza evento on-line Missão Black Friday

O time de especialistas comanda a “Missão Black Friday” no dia 19 de agosto, a partir das 14h

 Instituto IMAM
Tecnologia Há 11 horas

Brasil está no TOP3 Mundial da plataforma LinkedIn

Pela primeira vez, o Brasil apareceu entre os TOP 3 da classificação Mundial para criadores de conteúdo em Manufatura, Supply Chain e Logística, na...

 FreePik
Tecnologia Há 1 dia

Economia de energia: LED é aliado na bandeira vermelha

Com a bandeira vermelha em vigor, o uso consciente da energia é essencial. Lâmpadas de LED consomem até 50% menos que as fluorescentes, duram mais ...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
10° Sensação
2.84 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Jornal Província Há 22 minutos

Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Esportes Há 2 horas

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
Justiça Há 2 horas

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 0,00%
Euro
R$ 6,30 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,269,07 +0,77%
Ibovespa
136,355,78 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias