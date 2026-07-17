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Vôlei: Brasil perde para EUA e volta a se complicar na Liga das Nações

Seleção masculina volta à quadra contra Polônia às 22h desta sexta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/07/2026 às 19h41

O Brasil foi superado pelos anfitriões Estados Unidos por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/19 e 25/18) na noite de quinta-feira (17) em Chicago, e se distanciou da zona de classificação para a fase final da Liga das Nações de vôlei masculino. Após a quarta derrota em 10 jogos, a Amarelinha ocupa a oitava posição, com 16 pontos. Apenas os sete primeiros colocados entre 18 nações participantes avançam às quartas de final - a oitava vaga é reservada à China, que sediará a reta final do torneio.

Para seguir com chance de passar à próxima fase, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho precisará vencer a Polônia (3ª colocada na Liga) na noite desta sexta (17), a partir das 22h (horário de Brasília) e superar a China (lanterna do torneio) no domingo (19), às 14h.

Para a partida desta sexta (17), Bernardinho escalou os seguintes jogadores Brasília e Cachopa (levantadores); Bryan e Darlan (opostos); Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli (ponteiros); Flávio, Judson, Pinta e Barreto (centrais); e Maique e Pureza (líberos).

Próximos jogos do Brasil

sexta (17) - 22h - Brasil x Polônia

domingo (19) - 14h - Brasil x China

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