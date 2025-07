Projeto Reflora tem definidas as universidades parceiras e espécies nativas a serem trabalhadas

Quatro universidades gaúchas já foram definidas como parceiras do Projeto Reflora, que tem como objetivo recuperar a flora nativa do Estado afetada pelas enchentes de 2024. As instituições são a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). Também foram definidas as mais de 30 espécies florestais nativas do Rio Grande do Sul que serão trabalhadas com o processo de enxertia e com florescimento precoce de novas mudas.



Integrantes da coordenação do Projeto Reflora, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema)se reuniram na quarta-feira (30/7) no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal (Ceflor), em Santa Maria, para tratar dos próximos passos. Um deles, deve ser o treinamento prático das equipes das universidades para a coleta de material genético. O Ceflor é um dos locais onde as mudas serão produzidas.