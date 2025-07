Parque Zoológico reabre aos visitantes com expectativa de público intenso

Reabertura contou com ingresso gratuito e atividades especiais com os animais, como enriquecimento ambiental -Foto: Divulgação/Sema

O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, administrado pelo governo do Estado por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), reabriu ao público na quinta-feira (31/7). O parque ficou fechado por 80 dias, desde 13 de maio, devido ao foco de Gripe Aviária.

Durante a cerimônia de reabertura, a secretária Marjorie Kauffmann, destacou a expectativa de público. “Reabrimos nesta quinta-feira com muita alegria por retomar a visitação ao parque, um espaço de conhecimento, educação ambiental e lazer. A expectativa é de receber cerca de 12 mil visitantes até domingo”, destacou Marjorie.

Melhorias no parque

O encerramento oficial do foco de Gripe Aviária aconteceu em 8 de julho. A partir dessa data, as equipes da Sema iniciaram uma série de manutenções para receber os visitantes. Entre as principais melhorias estão a qualificação dos recintos de alguns animais, a renovação de banheiros e áreas de circulação com foco em acessibilidade, além da revitalização da sinalização interna do Zoo.

Julio Rolhano, gestor do parque, reforçou a importância da reconexão com o público. “Fizemos uma série de melhorias na infraestrutura, como sinalização, para receber bem os visitantes. O Zoológico tem esse papel importante para a educação ambiental e conservação das espécies”, pontuou.

A reabertura contou com ingresso gratuito para pedestres, veículos de passeio e motos. Durante o dia, houve atividades especiais com os animais, como enriquecimento ambiental.

Carine Lopes, moradora de Porto Alegre, foi uma das primeiras visitantes a entrarem no Zoológico. “Nós viemos para prestigiar, trouxe junto toda minha família, mãe e pai, para esse momento especial. Sou professora, sempre procuro trazer meus alunos também, aqui é um parque muito bacana”, reforçou.

Nova atração

Filhote de puma resgatado com poucos dias de vida no Parque Estadual do Tainhas é uma das novas atrações do Zoo - Foto: Luís André/Secom

Uma outra novidade é a chegada de um novo morador, umPuma concolor. Encontrado com cerca de dez dias de vida em Jaquirana, em estado debilitado, o animal foi resgatado e passou por um longo processo de reabilitação sob a supervisão da Sema e apoio de instituições voluntárias. Devido às suas condições de saúde, o filhote não poderá ser reintegrado à natureza e agora viverá sob os cuidados da equipe do Zoo. Os visitantes poderão conhecer o puma a partir do próximo domingo (3/8), após um breve período de adaptação ao novo ambiente.



Sobre o Parque Zoológico

Mais do que um espaço de lazer, o Parque Zoológico é um centro de educação ambiental, conservação da fauna e acolhimento de animais silvestres. Nenhum animal presente no parque foi retirado da natureza para exibição. Muitos foram resgatados de situações de risco, como tráfico ilegal, cativeiro ou acidentes que impossibilitaram o retorno ao habitat natural.

Atualmente, o Zoológico abriga mais de mil animais de cerca de 130 espécies, entre répteis, aves, mamíferos e também animais domésticos. A visita ao parque é uma oportunidade única de conhecer de perto a rica diversidade da fauna brasileira e exótica.

Parque recebeu uma série de melhorias na infraestrutura e ações de valorização da educação ambiental -Foto: Luís André/Secom

Serviço

Funcionamento: de terças a domingos, das 9h às 17h.

Ingressos para pedestres

Inteira : R$ 10

: R$ 10 Meia-entrada : R$ 5 (para idosos acima de 60 anos, estudantes mediante comprovação e crianças de 6 a 12 anos)

: R$ 5 (para idosos acima de 60 anos, estudantes mediante comprovação e crianças de 6 a 12 anos) Isentos: Crianças com até 5 anos

Acesso com veículos (ingresso incluído para os ocupantes)

Automóveis: R$ 50

Motocicletas: R$ 20

Vans (até 12 lugares): R$81

Vans (acima de 13 lugares): R$ 94,50

Micro-ônibus: R$161,50

Ônibus: R$ 317

*Escolas: Ônibus e vans escolares possuem valores diferenciados

**Pagamento somente em dinheiro