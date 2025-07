Samu capacita 40 condutores socorristas do Meio-Oeste e do Planalto Serrano em Videira

Foto: Comunicação/Samu/Fahece

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina iniciou nesta quarta-feira, 30, uma capacitação presencial para condutores socorristas das UTI Móveis no Parque da Uva, em Videira. Ao todo, 40 profissionais das Unidades de Suporte Avançado (USA) e do transporte Inter-Hospitalar das macrorregiões do Meio-Oeste e do Planalto Serrano realizam aulas teóricas e práticas até quinta-feira, 31.

“Estamos trabalhando para chegar no início de 2026 com 52 serviços de UTI Móveis terrestre e aéreo, entre Samu, inter-hospitalar e aeromédico. Então, mais uma vez, Santa Catarina vai sair na frente com a maior cobertura do país em serviço de UTI Móvel. Sou socorrista e sei como é, não temos muito tempo pra vida particular, é muito trabalho e precisamos estar sempre preparados. Nesses dias teremos aulas teóricas e muita prática sempre buscando segurança pros atendimentos diários do nosso Samu no território catarinense”, destaca o diretor APH-Móvel, Dionísio Medeiros.

A Fahece, organização que gerencia o Samu, atua na qualificação de seus profissionais. “A ação é tem parceiros renomados, como o Codetran de Itajaí, para orientar, reciclar e atualizar nossos condutores socorristas. Todos os profissionais saem ainda mais capacitados, tanto para conduzir as ambulâncias quanto para salvar a vida dos pacientes que precisam do 192”, enfatiza a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

O percurso de simulação realística e sinalização em cones, contará com a orientação do agente de trânsito do Codetran Itajaí, Luiz Ribeiro. Além disso, será realizado o teste de percepção alcoólica e uso de substâncias ilícitas, a fim de demonstrar, com a utilização de óculos, o possível efeito na visão dos condutores socorristas.

“Os treinamentos com foco na segurança da equipe e dos pacientes são o nosso principal objetivo. Oportunizar esse curso prático aos nossos condutores socorristas em Videira é a certeza que a população catarinense está sendo respeitada e cuidada”, comenta o gerente de enfermagem do Samu/Fahece, Diego Vieira.

Entre os participantes, Juliana Aurélia Pereira, a única mulher condutora socorrista do Samu, das Unidades de Suporte Avançado, está participando do curso. “Dentro do Samu, o aprendizado é constante. Como mulher, me sinto orgulhosa de estar diante de tantos profissionais capacitados. Somos equipes, e equipes para salvar vidas, não importando qual gênero temos dentro da ambulância, seja como médicas, enfermeiras ou condutoras socorristas”, confessa.

A próxima capacitação para os condutores socorristas Samu ocorrerá na macrorregião do Extremo Oeste.

