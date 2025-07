A Escola Sepé Tarajú de Tenente Portela se prepara para a 29ª edição da (FEPORLI)

A Escola Sepé Tarajú de Tenente Portela se prepara para a 29ª edição da Feira Portelense do Livro (FEPORLI), que ocorrerá de 13 a 15 de agosto. Parte das comemorações oficiais do 70º aniversário do município, a feira promete uma rica programação literária e cultural.

A abertura oficial está marcada para o dia 13, às 19h30, no Centro Cultural Aurélio Porto. A cerimônia contará com o lançamento da obra “Entre Ideais e Batalhas, a História do Tenente Portela”, de Jalmo Fornari.

Jornalista Jalmo Fornari

A noite será abrilhantada por apresentações do Grupo de Dança Anos 80 da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju, um cover da banda RPM, e o Coral da URI sob a regência do Maestro Jean Horas.

Nos dias 14 e 15, a feira continua na Escola Estadual Sepé Tiaraju, onde visitantes poderão explorar a reinaugurada Biblioteca Norberto Schwantes. Os horários de visitação são das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

A FEPORLI oferece atividades diversificadas, como um flashback musical dos anos 80, o Cine Retrô, oficinas de arte e moda retrô, e várias atrações interativas, como a “Arca de Games” e o “Mundo Plástico: Conhecer para Transformar”. A programação também inclui instalações artísticas e debates culturais.

A feira é uma oportunidade única para celebrar a história e as artes, com envolvimento de instituições parceiras e uma praça de alimentação para atender os visitantes. Todos são convidados a participar deste evento que promove a leitura, a cultura e a integração comunitária.

PROGRAMAÇÃO

Dia: 13/08/2025

Abertura Oficial:

Local: Centro Cultural Aurélio Porto

Horário: 19h30

Solenidade de Abertura

Lançamento da Obra:

“Entre ideais e batalhas, a história do Tenente Portela”, de Jalmo Fornari.

Apresentação Cultural:

“Grupo de Dança Anos 80 da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju” e “Banda RPM, Cover - Revolução por Minuto”, Coordenação: Professora Cláudia Denise Fernandes Pressi.

Momento Artístico:

“Coral da URI – FW” – Maestro Jean Horas.

Dias: 14 e 15/08/2025

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju Tenente Portela/RS

Abertura da visitação e reinauguração da Biblioteca Norberto Schwantes.

Horário:

Manhã: 8h às 11h30 – Visitação à feira.

Tarde: 13h30 às 17h30 – Visitação à feira.