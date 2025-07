Estações do MetrôRio terão pontos de vacinação contra gripe e sarampo

Vacinação de combate à gripe e ao sarampo será realizada, a partir desta terça-feira (29), das 9h às 16h, na estação do Metrô da Pavuna, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. A ação é uma pareceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a concessionária MetrôRio.

Amanhã (30), também das 9h às 16, a vacinação estará ocorrendo nas estações Botafogo, Carioca (Centro), Jardim Oceânico (Barra da Tijuca) e Triagem. Os pontos de imunização serão instalados fora das áreas de embarque e desembarque, permitindo que qualquer pessoa possa se vacinar sem precisar passar pelas catracas.

A estratégia da SMS é levar a vacinação a locais de grande circulação de pessoas. Durante a ação, além da aplicação das doses, as equipes de saúde vão orientar os passageiros sobre a importância de completar o esquema vacinal contra os vírus, além de tirar dúvidas sobre a imunização.

Documento

Para se imunizar, será necessário apresentar um documento de identificação e, caso possível, a caderneta de vacinação.

A imunização contra o sarampo é destinada a pessoas de 18 a 59 anos que não estejam vacinadas, ou para os que fazem parte da faixa etária até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar seu esquema vacinal com a segunda dose.

A vacina da influenza, é para crianças a partir de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes .

Os imunizantes estão disponíveis também nos 240 postos de vacinação em unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande, localizado no Park Shopping Campo Grande, funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial).