Hospital Celso Ramos apresenta planejamento estratégico para os próximos anos com destaque para obras de ampliação

Foto: Secom/MFX

Um dos principais hospitais da Grande Florianópolis, Hospital Governador Celso Ramos, unidade do Governo do Estado, vem passando por uma série de inovações, desde 2023 foram realizadas obras em diversos setores, bem como o planejamento estratégico da unidade alinhado ao Plano Estadual de Saúde.

Nesta segunda-feira, 28, o plano foi apresentado ao secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, com destaque para a abertura de 14 novos leitos de UTI nos próximos meses, além de propiciar acesso, qualificar a assistência, revitalizar a estrutura e fortalecer as ações de desenvolvimento de pessoal.

Os números da unidade impressionam: por mês são realizadas 1.700 cirurgias, além de 7 mil atendimentos emergências e mais 8 mil ambulatoriais, com uma média de 1.200 internações e 2 mil exames.

“Estamos enfrentando desafios, planejar e executar as ações tão necessárias e ao mesmo tempo mantermos os serviços funcionando. Seguimos comprometidos com os pacientes. Nosso percurso reúne vários esforços conjuntos na execução de um planejamento. Temos muito por fazer ainda, mas estamos indo na direção certa”, ressalta o diretor-geral da unidade, Michel Faraco.

Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário também visitou as obras que estão em andamento na unidade. Como o setor do Rim, Clínica Cirúrgica, Setor de Ortopedia, localizado no segundo andar do subsolo, onde serão disponibilizados 42 leitos e ambientes mais humanizados; ala Sul, situada no oitavo andar, as obras incluem renovação dos quadros elétricos, aplicação de manta vinílica, pintura das paredes e do teto, recuperação do piso e manutenção dos banheiros e da rede elétrica.

“É uma orientação do governador Jorginho Mello estarmos sempre perto de onde as ações acontecem e o hospital Governador Celso Ramos é fundamental no avanço das ações planejadas e que estão sendo executadas. Estamos fazendo obras no hospital desde 2023, recuperando uma estrutura histórica que estava negligenciada por anos. Atualmente temos mais dois andares em obras com obra grande interna de recuperação da unidade. O planejamento estratégico organizado pela direção chama diversos setores para poder planejar a unidade hoje, amanhã e para o futuro, de maneira adequada e focando na melhoria da saúde e no acesso da população”, afirma Diogo Demarchi.

No ano passado, a emergência passou por uma ampla renovação, abrangendo 1.244 metros quadrados. As melhorias incluíram novos revestimentos de piso, forros, pintura, climatização em consultórios, mobiliário e cobertura externa na entrada da emergência, gerador de maior capacidade e segurança, uma nova Central de Gases e Vácuo Medicinal, rede de tubulações modernizada e um abrigo para resíduos.

