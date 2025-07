Hospital Infantil Joana de Gusmão passa por modernização de de sistema de armazenamento de dados para aprimorar atendimentos

Fotos: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) segue avançando no processo de modernização tecnológica da rede hospitalar de Santa Catarina. O Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, recebeu dois novos servidores e um storage de última geração, que vão aprimorar a qualidade dos serviços e tornar o atendimento à população mais ágil.

Com a entrega, a substituição dos antigos equipamentos foi efetuada, assim como a migração das máquinas virtualizadas que concentram os sistemas da unidade. Agora, o hospital já opera com a nova infraestrutura.

“Esses aparelhos são fundamentais para assegurar a estabilidade, a velocidade e a segurança da rede. Quando estão defasados, comprometem não apenas o desempenho dos sistemas, mas impactam diretamente o atendimento, a troca de informações e, com isso, também a proteção dos dados. Investir nessa atualização é garantir mais eficiência, menos falhas e maior qualidade para todos que dependem dos nossos serviços”, afirma a diretora do hospital, Maristela Cardoso.

A atualização tecnológica permite desde o acesso mais rápido a prontuários e exames até a segurança reforçada das informações. A assistência aos usuários se torna mais eficiente e precisa. Os novos dispositivos oferecem alta disponibilidade, melhor desempenho, maior capacidade de armazenamento e rapidez no processamento.

“É um avanço essencial no Hospital Infantil Joana de Gusmão, a substituição do servidor e do storage que operavam há mais de seis anos, sem possibilidade de atualização de hardware ou software. Trata-se de um passo estratégico no processo de renovação do parque tecnológico da Secretaria da Saúde. O resultado é mais eficiência operacional e suporte técnico compatível com a complexidade da rotina hospitalar. É uma demonstração de sensibilidade, compromisso e responsabilidade com o Hospital Infantil”, ressalta a diretora de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da SES, Solange Pereira do Nascimento.

Com investimento superior a R$ 2,8 milhões, a iniciativa começou em julho com a instalação dos aparelhos no Hospital Regional de São José e no Instituto de Cardiologia, que já atuam com a estrutura modernizada. As próximas unidades a receberem a atualização são o Hospital Governador Celso Ramos, o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, e o Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages.

