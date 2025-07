Governo de Santa Catarina fortalece rede hospitalar e amplia investimentos em saúde na Serra catarinense

Leitos de UTI abertos no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages – Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O Governo do Estado de Santa Catarina tem intensificado os investimentos na área da saúde pública na região serrana, com ações que fortalecem a rede hospitalar, ampliam o acesso a serviços especializados e garantem atendimento mais ágil e qualificado à população. Somente em custeio regular, o repasse anual aos hospitais da região ultrapassa R$ 70 milhões, além de outros R$ 32,3 milhões destinados por meio do Programa de Valorização dos Hospitais.

“Estamos ampliando leitos, habilitando novos serviços e melhorando a estrutura dos hospitais conveniados ao SUS e os que são do Governo do Estado. A saúde catarinense necessitava desse cuidado especial. Antes muitos pacientes precisavam se descolar até Florianópolis, por exemplo, em busca de algum atendimento especifico. Agora a realidade já é outra, dando a possibilidade de ele buscar esse mesmo atendimento médico em um hospital mais próximo da sua região. Sem falar na estrutura física dos nossos hospitais que estava uma vergonha, mas que já estamos mudando essa realidade com reformas sendo feitas em todas as regiões”, destacou o governador Jorginho Mello.

Hospitais localizados em municípios como Lages, São Joaquim, Otacílio Costa, Campo Belo do Sul, Urubici, entre outros, recebem repasses mensais que garantem a manutenção dos atendimentos à população. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, por exemplo, recebe mais de R$ 1,3 milhão por mês e recentemente ampliou sua capacidade com a abertura de 20 novos leitos de UTI adulto, resultado de um investimento total de R$ 12,3 milhões. A unidade também foi a primeira do estado habilitada para realizar neurocirurgias endovasculares de Trombectomia Mecânica (TM), voltadas ao tratamento de AVC.

Outro destaque na cidade é o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, referência regional em alta complexidade. A unidade conta com 296 leitos e está passando por melhorias importantes: seis novos leitos de UTI neonatal foram abertos, o sistema de aquecimento de água foi modernizado com investimento superior a R$ 1,7 milhão, e um novo mamógrafo digital com tomossíntese – tecnologia de mamografia 3D – foi adquirido por mais de R$ 1,4 milhão. O hospital também recebeu R$ 3,5 milhões para início da reforma e ampliação do setor de radioterapia, com previsão de investimento total de R$ 14 milhões.

Base do Samu e serviço aeromédico

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Materno Infantil Seara do Bem também recebeu investimentos para a abertura de cinco novos leitos de UTI Pediátrica e a habilitação de 10 leitos na Unidade de Saúde Mental. Já em São Joaquim, o Hospital de Caridade Coração de Jesus recebe mensalmente R$ 716 mil e é uma das unidades beneficiadas com a reestruturação das bases do Samu, que passou por readequação estrutural e renovação da frota.

Em parceria com a Polícia Militar, o Governo ativou o serviço aeromédico em Lages, com helicóptero equipado como UTI aérea. Desde junho de 2024, o serviço já realizou mais de 100 atendimentos e tem sido essencial na resposta rápida a casos graves e resgates.

Na região da Amurc, os investimentos também são expressivos. O Hospital Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos, é referência regional e recebeu R$ 46,4 milhões por ano em repasses, além de contar com um novo Centro de Imagens via emendas parlamentares.

As ações fazem parte de uma política estadual de fortalecimento da saúde pública, com foco no atendimento regionalizado, valorização dos hospitais filantrópicos e municipais, modernização tecnológica e ampliação da rede de urgência e emergência.