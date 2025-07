Saúde estadual reforça compromisso com saúde materno-infantil no Meio-Oeste

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu, na quinta-feira, 24, em Joaçaba, uma reunião estratégica voltada ao fortalecimento da Atenção Primária e à qualificação da Linha de Cuidado Materno-Infantil no Meio-Oeste catarinense. O encontro reuniu representantes de 20 municípios e aconteceu na sede da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense (AMMOC), com a participação também de gestores da Associação dos Municípios do Planalto Sul (AMPLASC).

Entre os temas discutidos estiveram a ampliação do acesso ao pré-natal, a reorganização das agendas nas unidades de saúde e o fortalecimento das equipes multiprofissionais. As ações fazem parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).

“Esse evento teve como objetivo sensibilizar os secretários, prefeitos e demais autoridades sobre a execução do projeto na região. Temos metas e indicadores sendo monitorados, e a intenção foi justamente reforçar que cada município deve participar ativamente”, explica a diretora da Atenção Primária da SES, Ângela Blatt Ortiga.

Na ocasião, também foram apresentados dados sobre o financiamento da Atenção Primária e compartilhadas experiências vinculadas ao PlanificaSUS, iniciativa de educação permanente voltada à consolidação da Rede de Atenção à Saúde, por meio da capacitação técnica dos colaboradores.

