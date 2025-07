Transformações na saúde catarinense são apresentadas pelo secretário de Estado na Convenção Brasileira de Hospitais

Fotos: Silviane Mannrich/SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, apresentou nesta quinta-feira, 24, em Florianópolis, os avanços na rede pública de Santa Catarina durante a abertura da 15ª Convenção Brasileira de Hospitais. Considerado um dos principais eventos do setor no país, o encontro reúne autoridades, gestores e especialistas para discutir os desafios e oportunidades da saúde no Brasil.

Na palestra magna, intitulada “A Saúde em Transformação: Perspectivas e Desafios no Brasil e em Santa Catarina”, o representante destacou o investimento histórico realizado em 2024, que ultrapassa R$ 8 bilhões, o Programa de Valorização dos Hospitais, a criação da Tabela Catarinense, a ampliação da rede de atendimento e a retomada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O secretário também ressaltou o aumento expressivo de cirurgias, a expansão recorde de leitos de UTI e as novas habilitações estaduais em diversas especialidades, ações que fortalecem a descentralização do atendimento.

“Estamos passando a saúde catarinense a limpo, fizemos muito, mas ainda temos muito o que fazer para que a população tenha a saúde que merece e precisa. Estamos batendo recordes, em cima de recordes e a população voltou a acreditar que as coisas estão melhores. E tudo que estamos desenvolvendo é em parceria com os hospitais filantrópicos e municipais. Vamos seguir enfrentando os desafios e trabalhando pelo fortalecimento da atenção primária e da sustentabilidade na saúde”, afirmou o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com o tema central “A Jornada pela Qualificação da Rede Hospitalar Brasileira”, o evento segue até sexta-feira, 25, e deve reunir mais de 2 mil congressistas. A programação inclui cursos, palestras, mesas de debate, exposição de marcas, equipamentos e serviços hospitalares.

Ao longo de dois dias, a convenção promove mais de 30 horas de conteúdo distribuídas em três salas simultâneas, com discussões estratégicas sobre inovação, gestão e sustentabilidade na saúde. A realização é da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), com parceria da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina (AHESC) e da Federação de Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina (FHESC).

