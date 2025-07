Hospital Santa Cruz de Canoinhas recebe visita técnica do secretário da Saúde para discutir avanços

Fotos: Victória Lopes – Ascom/SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve na terça-feira, 22, em Canoinhas para uma visita técnica ao Hospital Santa Cruz. A agenda incluiu também reuniões com a prefeita Juliana Maciel, vereadores e lideranças da área da saúde para tratar de melhorias no atendimento prestado à população.

“Conhecer as estruturas de saúde de perto é uma diretriz do governador Jorginho Mello e um compromisso que assumimos com cada catarinense. É no contato direto que enxergamos as reais necessidades e construímos soluções efetivas. Em Canoinhas, encontramos uma rede com potencial para crescer, se fortalecer e oferecer ainda mais serviços”, afirmou o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante os encontros, foram discutidas as demandas atuais da cidade e da região, com foco na descentralização da assistência, qualificação de estruturas e ampliação da oferta de atendimentos.

“É extremamente importante termos um diálogo aberto, proximidade e a compreensão do Estado. As pessoas vivem nas cidades, no interior, e agora sabem que podem contar com serviços, como as cirurgias eletivas, em todos os lugares. Há um olhar atento às necessidades dos municípios. Hoje conseguimos avançar em pautas essenciais, não só de Canoinhas, mas de toda a região”, destacou a prefeita Juliana Maciel.

No Hospital Santa Cruz, o gestor foi recebido pela direção da unidade, com quem conversou sobre perspectivas de avanço na assistência, possibilidade de habilitação para serviços de Alta Complexidade e melhorias internas. A comitiva também visitou o Pronto-Atendimento do município, que funciona ao lado da instituição.

“Essa visita é extremamente importante para conhecer de perto a realidade da saúde na nossa cidade e na região, entender a estrutura do Hospital Santa Cruz e perceber que temos potencial para oferecer ainda mais cuidados, com mais qualidade e especialidades”, avaliou a presidente da entidade, Norma Pereira.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Santa Cruz de Canoinhas é uma instituição filantrópica privada e referência para diversos municípios do Planalto Norte, incluindo Major Vieira, Três Barras, Papanduva, Irineópolis, Monte Castelo, entre outros.

Atualmente, a unidade conta com 92 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico e Obstétrico, Centro Médico (Ambulatorial e de Emergência), Agência Transfusional, além da realização de cirurgias eletivas de média complexidade. Também se destaca pela implantação de protocolos de parto seguro, cirurgia segura e ações de educação continuada para os profissionais de saúde.

