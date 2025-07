Cirurgia combinada da face associa estética e funcionalidade

As cirurgias combinadas ou associadas são intervenções que unem dois ou mais procedimentos estéticos em um único ato cirúrgico, podendo oferecer vantagens como recuperação mais rápida, menor exposição à anestesia e economia financeira, segundo a American Society of Plastic Surgeons (ASPS), Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, em português.

De acordo com o relatório ASPS Insights and Trends Report: Cosmetic Surgery 2022, 80% dos cirurgiões entrevistados concordam que há aumento na procura por procedimentos combinados. O levantamento também aponta que há interesse por procedimentos faciais em todas as faixas etárias — desde pacientes com menos de 30 anos até aqueles com mais de 45.

A Dra. Mariana Bastos, médica otorrinolaringologista e pós-graduada em cirurgia da face, sócio-proprietária do Instituto da Plástica Facial de Brasília - DF, explica que diversas cirurgias faciais podem ser associadas em um mesmo tempo cirúrgico. “Tudo depende do desejo do paciente e da experiência do cirurgião com os procedimentos associados”.

Segundo a especialista, procedimentos como rinoplastia, blefaroplastia, avanço de mento (projeção do queixo para frente) — seja por prótese ou avanço ósseo —, lifting facial, liplift, aplicação de preenchedores faciais e otoplastia são alguns dos elegíveis para cirurgia combinada da face.

A Dra. Mariana Bastos pontua que, entre as principais funcionalidades das cirurgias combinadas, está a possibilidade de resolver múltiplas insatisfações do paciente em uma única intervenção. “A medida também colabora para um resultado estético com mais harmonia e sincronicidade”.

Por outro lado, a profissional lembra que é necessário considerar que o aumento no tempo cirúrgico exige cuidados adicionais durante o procedimento e no pós-operatório, e reforça a importância de avaliações prévias, como consultas com anestesista e cardiologista, para garantir a segurança do paciente.

“As maiores limitações da cirurgia combinada se dão pela condição de saúde do próprio paciente, visto que cirurgias longas, por várias horas, aumentam riscos iminentes que podem ocasionar em um pós-cirúrgico delicado e que demanda mais atenção de toda equipe”, afirma a Dra. Mariana Bastos.

De acordo com a cirurgiã, o planejamento das cirurgias combinadas é feito em conjunto com o paciente durante as consultas, momento em que se alinham expectativas e desejos. “Com a tecnologia e simulação pré-operatória é possível sincronizar todo o processo cirúrgico. Exames laboratoriais e de imagem, juntamente com avaliação cardiológica e anestésica, são fundamentais para uma cirurgia segura”.

Abordagem funcional na rinoplastia

Conforme pesquisa global da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), realizada em 2023, a rinoplastia foi o quinto procedimento estético cirúrgico mais realizado no mundo, com 1.148.559 intervenções — um aumento de 21,6% em comparação a 2022 —, ocupando a segunda posição entre as cirurgias faciais globais, atrás apenas da blefaroplastia. No Brasil, a rinoplastia foi o quarto procedimento facial mais realizado, com 87,2 mil cirurgias em 2023.

O Dr. Leonardo Amorim, otorrinolaringologista especialista em rinoplastia estruturada e cirurgia plástica facial, sócio-proprietário do Instituto da Plástica Facial, pontua que a rinoplastia também pode ter finalidade funcional, como a melhora da respiração do paciente portanto, é importante avaliar disfunções funcionais da face antes da cirurgia.

“Para abordar a queixa funcional e estética do paciente e entregar resultados que melhorem a qualidade de vida, é ideal identificar alterações como desvio de septo, sinusite crônica, pólipos nasais e até mesmo alergias”, revela o Dr. Leonardo Amorim.

O cirurgião orienta que, no pré-operatório, todos os exames solicitados sejam realizados e o paciente aumente a ingestão de água e alimentos ricos em fibras, pois isso contribui para uma melhor resposta inflamatória do organismo.

“Além disso, é essencial interromper o uso de cigarro, já que ele compromete a cicatrização, de medicamentos que aumentem o risco de sangramento – com a devida orientação – e de canetas emagrecedoras, por três semanas antes da cirurgia”, destaca o Dr. Leonardo Amorim.

Quanto aos cuidados necessários no pós-operatório da rinoplastia, para garantir bons resultados tanto funcionais quanto estéticos, o médico recomenda sete dias de repouso relativo, ao menos 30 dias sem atividades físicas intensas, evitar exposição solar e utilizar protetor solar diariamente.

“Para prevenir pigmentação, é aconselhável especial atenção na região das olheiras. Também é importante manter as lavagens nasais e evitar ambientes com calor excessivo, pois isso pode intensificar o edema e os hematomas”, explica o Dr. Leonardo Amorim.

O Dr. Leonardo Amorim ressalta que uma cirurgia funcional é considerada bem-sucedida quando a avaliação técnica de patência das vias aéreas, feita nas consultas de acompanhamento, mostra o bom posicionamento das estruturas internas e, somado a isso, o paciente identifica melhora significativa na respiração nasal, tanto durante o sono quanto em atividades físicas.

“Muitos pacientes relatam uma redução clara de sintomas como roncos, congestão nasal constante e até a sensação de boca seca ao acordar. Além disso, é comum perceber um ganho real na qualidade de vida, com mais conforto nas atividades do dia a dia”, conclui.

