Rede Estadual de Ensino realiza Jornada Pedagógica para planejar o segundo semestre com foco na recuperação da aprendizagem

No mês de julho, durante as férias escolares dos estudantes, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoverá dois dias de encontros estratégicos para planejar o próximo semestre letivo. A Jornada Pedagógica 2025/2 é o momento em que as escolas estaduais mobilizam professores e equipes diretivas para analisar os resultados de aprendizagem e, assim, elaborar um plano de ação para os próximos meses.

Entre os dias 21 a 25 de julho, a programação da Jornada traz uma série de eventos de formação e de construção coletiva para a Rede Estadual. A proposta é que essas dinâmicas, incentivando a escuta ativa e a troca de experiências, auxiliem na transformação de dados em ações concretas. Para isso, haverá ainda uma formação prévia para as equipes gestoras e pedagógicas.

Destinado a diretores, vice-diretores e supervisores escolares, esse momento formativo inicial ocorrerá de forma online entre 21 a 23 de julho, buscando preparar as lideranças escolares para conduzir as atividades com os grupos de professores de cada escola. Depois, nos dias 24 e 25 de julho, acontecem as reuniões presenciais nas escolas.

No primeiro dia, 24 de julho, o trabalho gira em torno da leitura crítica de indicadores como frequência, notas e aulas dadas. O objetivo é identificar os pontos de atenção, como os componentes curriculares e as turmas que apresentam maiores dificuldades; as habilidades prioritárias para recomposição de aprendizagem; e, por fim, as estratégias de sucesso que podem ser replicadas.

No segundo dia, as equipes têm como foco a criação de soluções para os desafios identificados anteriormente. Os professores trabalham em grupos para elaborar planos de intervenção pedagógica, partindo de perguntas orientadoras que incluem temas de reflexão sobre como tornar as aulas mais engajadoras e quais metodologias podem ser aplicadas. A partir disso, a meta é sair da jornada com ações definidas, responsáveis indicados para cada etapa do planejamento e um cronograma coeso.

A Jornada também contempla dinâmicas específicas para as diferentes modalidades da educação básica. Estão previstas discussões de estratégias direcionadas para a Educação Especial, Profissional e Tecnológica (EPT), de Jovens e Adultos (EJA), do Campo, Indígena e Quilombola.

Para cada uma, são propostas perguntas chave e desenvolvimentos que buscam relacionar o currículo à realidade dos estudantes, por exemplo, fortalecendo a integração com o mundo do trabalho na EPT, valorizando os saberes da comunidade na Educação do Campo ou combatendo o racismo na Educação Escolar Quilombola.

Além disso, a perspectiva da Educação Especial é tratada como um eixo transversal, que deve permear todas as discussões. A ideia é garantir que a recomposição das aprendizagens atenda a todos os estudantes, considerando diferentes ritmos, contextos e formas de aprender.

A realização da jornada nas escolas deve envolver todos os professores nos dias e turnos de sua atuação. O material de apoio está disponível no Google Sala de Aula e no site da Seduc .