Grave colisão frontal é registrada na BR-386 em Iraí

Uma colisão frontal de grande gravidade foi registrada na BR-386, em Iraí, envolvendo um caminhão que transportava suínos e uma caminhonete. Com o impacto, o caminhão acabou tombando, e os animais ficaram espalhados pela pista, causando transtornos no trânsito e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

O condutor da caminhonete ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar de Iraí, que atuaram rapidamente na ocorrência. Após ser retirado do veículo, o homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para atendimento médico.

A pista precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento e a remoção dos veículos e dos suínos.

