Homem é morto com golpes de faca em Tuparendi

Na tarde deste domingo, 20 de julho, um homem foi morto com golpes de faca após se envolver em uma briga próximo a uma cancha de bochas localizada próximo à Vila Glória no município de Tuparendi, região Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com informações do Jornal Sentinela, através da TV Tuparendi, o homem teria sido agredido com golpes de faca e algum material de ferro. A vítima chegou a ser socorrida e conduzida ao Hospital de Tuparendi, porém não resistiu e chegou já em óbito.

A Brigada Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho da perícia. O suspeito do crime fugiu logo após a agressão, e buscas estão sendo realizadas na região. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e a motivação do homicídio.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.