Argentino é socorrido pelos Bombeiros na BR-468 em Tiradentes do Sul após caminhar 70 km

Um argentino de 25 anos precisou ser levado ao hospital na noite do sábado (19), após caminhar por cerca de 70 quilômetros na BR-468, em Tiradentes do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Três Passos, por volta das 20h35min, pessoas que passavam pelas proximidades do Salão Vasco da Gama ligaram para informar sobre uma pessoa caída às margens da rodovia. Ao chegar no local, a equipe encontrou o argentino sentado.

Ele informou aos bombeiros que caminhou cerca de 70 quilômetros durante o dia. Disse que saiu da localidade Esquina da Boa Vista, na cidade de Campo Novo, e que pretendia ir até a região de Porto Soberbo, que faz fronteira com a Argentina.

Ainda segundo o relato, durante o trajeto o homem não bebeu água, teve muitas câimbras e por isso não conseguia mais andar. Os bombeiros atestaram que ele estava desidratado.

O argentino foi levado ao Hospital de Caridade de Três Passos. Na instituição, relatou que estava no país porque havia ido a Santa Catarina em busca de trabalho, mas depois de algum tempo decidiu voltar para a Argentina.

Sem dinheiro para fazer todo o trajeto para casa, foi de ônibus até a localidade de Esquina de Boa Vista e, a partir desse ponto, voltaria caminhando.

Após receber atendimento médico, o argentino teve alta e conseguiu carona para chegar até Porto Soberbo.

