Estado abre inscrições para escolas da Rede Estadual interessadas em ofertar Ensino Médio em Tempo Integral a partir de 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) abriu o período de inscrições para que as escolas da Rede Estadual possam aderir ao modelo de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) . As instituições de ensino podem manifestar voluntariamente sua intenção de participar da modalidade até o dia 21 de agosto, dentro da política de expansão prevista para o ano letivo de 2026. O chamamento público, oficializado por meio de um Termo de Referência, busca ampliar e qualificar a oferta de ensino, alinhado às metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

Como será a adesão

O processo de adesão será feito em etapas, sendo que primeiro é necessário que as equipes diretivas preencham um formulário eletrônico, disponibilizado no Portal da Educação. Para participar, a escola também precisa ter oferta regular de Ensino Médio (diurno e/ou noturno) e estar com os dados atualizados no Sistema ISE.

Após a análise técnica das candidaturas, realizada pela Seduc, o resultado da primeira fase será divulgado, e as escolas classificadas passarão para a segunda etapa, que envolve a realização de assembleia de consulta à comunidade escolar e a posterior submissão das atas, indicando adesão ou não. A divulgação final das escolas selecionadas está prevista para o dia 24 de setembro.

Processo mais democrático

O formato do chamamento público foi desenhado para ser mais aberto e democrático, permitindo que todas as escolas interessadas possam entrar no processo de avaliação, diferentemente dos anos anteriores em que a Seduc conduzia a expansão com base em um levantamento prévio de escolas potenciais.

Na educação — área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite — o propósito do governo é assegurar o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Tempo integral

A ampliação da jornada escolar tem como objetivo aprimorar os índices educacionais e socioeconômicos do Estado. Estudos de egressos do modelo de tempo integral apontam para uma redução de 32% na evasão escolar e um aumento de 17 pontos percentuais na probabilidade de ingresso no ensino superior, em comparação com o ensino médio regular.

Além disso, os dados indicam que estudantes formados em escolas integrais têm um salário médio 18% maior e atuam com mais frequência em setores de maior qualificação. Na avaliação do SAEB, o desempenho em aprendizagem é, em média, 20 pontos superior. Atualmente, 303 escolas estaduais oferecem a modalidade do EMTI, o que representa cerca de 27% do total das escolas de Ensino Médio da Rede Estadual.

Proposta pedagógica e curricular

O modelo gaúcho de Ensino Médio em Tempo Integral tem como eixo central o Projeto de Vida do estudante, incentivando o protagonismo e o desenvolvimento de talentos e potencialidades. A implementação começará com as turmas da 1ª série do Ensino Médio e avançará gradualmente para as demais.

Outra grande novidade é que agora as escolas poderão optar por jornadas de 35 ou 45h semanais. Diferentemente dos anos anteriores, em que havia a possibilidade apenas das jornadas de 45h, a SEDUC passou os últimos anos acompanhando a implementação do modelo em suas mais de 300 escolas e entendeu a necessidade de repensar a proposta pedagógica do EMTI para ser mais aderente à realidade de cada comunidade escolar.

Por isso, a proposta de uma jornada que ainda garante a educação integral em tempo integral, mas com uma carga horária um pouco menor, permitindo que os estudantes tenham outras experiências extracurriculares.

Educação profissional

Ainda na esteira da revisão da proposta pedagógica, a expansão também estará articulada à oferta de educação profissional. O Termo de Referência apresenta uma lista de cursos técnicos integrados disponíveis para oferta nas escolas, como Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio, Marketing e Programação de Jogos Digitais, entre outros.

A definição do curso a ser ofertado por cada escola ocorrerá em um segundo momento, considerando fatores como a jornada escolar escolhida (que impacta na carga horária do curso – 1.000 horas para jornadas de 35 horas semanais e 1.200 horas para jornadas de 45 horas), a infraestrutura da escola, a viabilidade pedagógica, o arranjo produtivo local e o interesse dos estudantes.

Cursos de carga horária de 1000h:

Eventos





Produção de Moda





Planejamento e Controle da Produção





Marketing





Administração





Programação de Jogos Digitais





Informática para Internet





Agroindústria



Cursos de carga horária de 1200h:

Desenvolvimento de Sistemas





Meio ambiente





Agronegócio





Automação industrial





Eletroeletrônica





Química