Duelo em Frederico Westphalen abre as quartas de final da Copa das Regiões 2025

São Cristóvão de Frederico Westphalen e Harmonia de Pinheirinho do Vale ficaram no empate sem gols na abertura das quartas de final da Copa das Regiões 2025. A partida foi disputada na tarde de domingo (20/7).

A Primeira Liga deverá anunciar em breve as datas dos demais jogos de ida. O CMD Avante de Boa Vista do Buricá enfrenta o Tigre de Barra do Guarita. Já a Associação Pinhalense terá pela frente o Flamengo de Crissiumal.

A Associação Humaitá espera para conhecer seu adversário – que sairá do cruzamento entre América de Santo Augusto e Rio-Grandense de São José do Inhacorá. Os dois times decidem a vaga no sábado (26/7).

