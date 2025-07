Gurias do Yucumã deixam escapar a chance de confirmar vaga na final do Gauchão Feminino Sub-20

A derrota para o Grêmio na tarde de domingo (20/7) reduziu drasticamente as chances das Gurias do Yucumã chegarem à final do Gauchão Feminino Sub-20 2025. O jogo, ocorrido no distrito de São Pedro, em Tenente Portela, terminou 2 a 1 para o tricolor.

O resultado negativo provocou a queda das rubro-negras para o terceiro lugar da chave única – atrás do Grêmio e do Internacional.

O colorado já assegurou sua presença na decisão do título. O outro finalista será conhecido no dia 27 de julho, quando jogam Grêmio e Cruzeiro de Porto Alegre. As Gurias do Yucumã irão torcer para que o Cruzeiro aplique uma goleada superior a seis gols. Assim, o adversário do Inter na final será decidido pelos critérios de desempate.

