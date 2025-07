Condutor embriagado é preso pela PRF em Ijuí

Durante operação na tarde de sábado (19/7), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou abordar um GM Astra que trafegava pela BR-285 em Ijuí. No entanto, o motorista desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade por alguns quilômetros, até ser abordado definitivamente.

No diálogo com o condutor do automóvel emplacado em Ijuí/RS, os policiais rodoviários federais perceberam que o homem apresentava sinais de embriaguez. O teste do etilômetro mostrou 0,42 miligrama de álcool por litro de ar expelido – resultado que configura crime de trânsito.

O indivíduo, de 33 anos e natural de Ijuí, acabou preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Ele foi autuado por dirigir sob a influência de álcool – infração que prevê multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Também responderá criminalmente por embriaguez ao volante, desobediência e direção perigosa.

