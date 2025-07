Acidente envolve carro e moto em Três Passos e deixa mulher ferida

A colisão entre o automóvel e a motocicleta ocorreu na BR-468, mais precisamente no trevo de acesso à Avenida Ijuí. As informações são do site Três Passos News.

A mulher que conduzia a moto sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Caridade de Três Passos. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 18h30 de sexta-feira (18/7).

A pessoa que dirigia o carro se ausentou do local sem prestar auxílio à motociclista ferida.

