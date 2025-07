Homem é preso em flagrante por tentativa de furto de caminhão em Frederico Westphalen

Na madrugada desta sexta-feira (18/07), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante um homem de 30 anos por tentativa de furto em Frederico Westphalen.

A ocorrência teve início após a Brigada Militar receber uma denúncia sobre a presença de um indivíduo tentando furtar um caminhão estacionado no pátio de uma empresa. Com as características informadas pelo denunciante, a guarnição deslocou-se rapidamente até o local.

Ao chegarem, os policiais localizaram o suspeito dentro do veículo, ainda no ato criminoso. O homem foi preso em flagrante, sem possibilidade de fuga, e conduzido à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanece à disposição da Justiça.